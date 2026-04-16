Lluvias torrenciales causan inundaciones y daños en Fantino, Sánchez Ramírez

Entre los sectores impactados por las inundaciones repentinas figuran Juan Pablo Duarte, El Hospital, Los Chinchilines, Los Castaños y La Altagracia.

Fantino, Sánchez Ramírez.– Los desbordamientos de ríos y cañadas han provocado trastornos en barrios y comunidades de este municipio.

En el centro de la población de Fantino, el incremento del volumen de agua de la cañada de Semo causó daños al penetrar en varias viviendas, afectando una gran cantidad de muebles, electrodomésticos y enseres de los hogares.

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Pasadas las tres de la tarde, el clima cambió en Fantino, inundando las calles, lo que a su vez trastornó el tránsito vehicular y las actividades comerciales.

Entre los sectores impactados por las inundaciones repentinas figuran Juan Pablo Duarte, El Hospital, Los Chinchilines, Los Castaños y La Altagracia.

El desbordamiento de ríos y arroyos mantenía incomunicados, al caer la noche, a los distritos municipales de Comedero y Caballero con la ciudad de Fantino.

Entre los sectores impactados por las inundaciones repentinas figuran Juan Pablo Duarte, El Hospital, Los Chinchilines, Los Castaños y La Altagracia.

Unidades de rescate de los bomberos, la Cruz Roja y la Defensa Civil realizaron labores de evacuación de personas afectadas por las inundaciones provocadas por torrenciales aguaceros registrados en este municipio de Sánchez Ramírez.