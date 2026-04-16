Santo Domingo.- El Centro de Operaciones de Emergencias elevó a 21 las provincias en alerta amarilla, tras incluir a San Juan, mientras mantiene siete en alerta verde debido a la incidencia de una vaguada sobre el territorio nacional que ha generado fuertes lluvias.

Las provincias en alerta amarilla son Santo Domingo, San José de Ocoa, Distrito Nacional, Santiago Rodríguez, San Pedro de Macorís, Montecristi, Hermanas Mirabal, Santiago, Puerto Plata, Monseñor Nouel, La Altagracia, San Cristóbal, Monte Plata, La Romana, Duarte, especialmente el Bajo Yuna, El Seibo, Hato Mayor, La Vega, Sánchez Ramírez, Espaillat y San Juan.

En alerta verde se encuentran María Trinidad Sánchez, Valverde, Independencia, Samaná, Dajabón, Azua y Elías Piña.

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Por su parte, el Instituto Dominicano de Meteorología informó que para este viernes persistirán los efectos de la vaguada, combinados con el viento del este/sureste, lo que generará desde horas de la mañana un ambiente nublado con lluvias dispersas y tronadas aisladas hacia el litoral caribeño y la región nordeste.

Pronóstico de lluvias

En horas de la tarde se prevén aguaceros fuertes en ocasiones, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento en el litoral caribeño, el valle del Cibao, la llanura oriental, la cordillera Central y la zona fronteriza.

Mapa de alerta por fuertes lluvias provocadas por la vaguada.

Estas condiciones impactarán zonas como el Gran Santo Domingo, San José de Ocoa, San Cristóbal, La Altagracia, San Pedro de Macorís, Peravia, Barahona, Pedernales, María Trinidad Sánchez, La Romana, Monte Plata, Samaná, Monseñor Nouel, El Seibo y Hato Mayor.

Condiciones marítimas

Indomet recomendó a los operadores de embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas navegar con precaución tanto en la costa Atlántica como en la Caribeña, debido a posibles episodios de visibilidad reducida por lluvias intensas, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y oleaje anormal.