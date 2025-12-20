Con la temporada navideña en pleno apogeo, la Ciudad Colonial de Santo Domingo se reafirma como el destino predilecto para compartir esta Navidad, gracias a su inigualable ambiente histórico y sus calles iluminadas. Bajo la iniciativa “¿Buscando dónde compartir este fin de semana?”, se ha curado una selección de espacios gastronómicos que garantizan una celebración memorable para amigos, familiares y equipos de trabajo.

La oferta cubre desde lo más elegante y formal hasta lo más relajado. Para eventos empresariales o celebraciones especiales que requieren distinción, restaurantes como Pat’e Palo European Brasserie ofrecen un ambiente sofisticado, mientras que Ristorante Angelo y Quantico Restaurant aportan propuestas refinadas y contemporáneas para quienes buscan una experiencia culinaria protagonista.

Para quienes desean celebrar con sabores navideños tradicionales y un ambiente acogedor, la Zona Colonial brinda opciones auténticas.

Buche Perico mantiene viva la tradición dominicana en un entorno familiar, y clásicos italianos como Era Ora son ideales para largas sobremesas con vino y conversación, promoviendo la cercanía que caracteriza a estas fechas.

Si el plan es un encuentro más casual y animado entre amigos, la oferta es abundante. Lugares como Maraca o Pizzarelli ofrecen una vibra festiva, perfecta para picar algo, tomar tragos y disfrutar sin formalidades. Asimismo, La 10 y La Piedra Food Corner son excelentes alternativas para compartir de manera distendida.

La diversidad culinaria se extiende a paladares que buscan sabores diferentes. Para romper con lo tradicional, opciones como Shitorii RD introducen propuestas asiáticas, mientras que Fusión Colonial mezcla influencias en un entorno histórico.

Además, establecimientos como El Búho Eatery y Le Petit Cyriano ofrecen ambientes más íntimos y contemporáneos para grupos pequeños.