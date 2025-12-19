Caracas.- El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró este viernes que los cuerpos policiales están listos para defender a su país de “cualquier amenaza”, en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que escaló con la orden de bloquear buques petroleros sancionados que salgan y entren de la nación suramericana.

“Hoy Venezuela es territorio de paz, así debe seguir siendo, porque cuando hablamos de fusión popular, militar, policial, es que nuestros funcionarios policiales hoy día están listos y prestos para defender la patria de cualquier amenaza, interna o externa”, señaló el funcionario en un acto de entrega de vehículos y uniformes a los cuerpos de seguridad del Estado, en Caracas.

Cabello sostuvo que así sea el “imperio más poderoso del mundo”, la Policía dice presente para “defender la patria».

Además, acusó a la oposición mayoritaria de Venezuela de “aliarse” con bandas criminales para generar “intranquilidad” y “miedo” en el pueblo venezolano.

“Las bandas se disfrazan de muchas maneras y formas, bandas de delincuentes, bandas de narcotraficantes, bandas terroristas, bandas de conspiración también”, agregó.

La semana pasada, el Comando Sur de EE.UU., que ha atacado a más de 30 botes supuestamente ligados al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico oriental, dio un giro en sus operativos en aguas internacionales al incautar el petrolero Skipper, que transportaba crudo venezolano cerca de la costa del país suramericano y fue interceptado bajo una orden judicial.

Además, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el martes bloquear la entrada y salida de Venezuela de todos los petroleros sancionados por Estados Unidos.

Estados Unidos está aumentando la presión sobre el Gobierno de Nicolás Maduro, al que acusa de liderar el Cartel de los Soles -un grupo presuntamente ligado al narcotráfico y que el Departamento de Estado designó como organización terrorista extranjera, algo que Caracas niega-, tras meses destruyendo en el Caribe y el Pacífico lanchas presuntamente vinculadas al narcotráfico, lo que ha causado cerca de un centenar de muertos.