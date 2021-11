Cabello y Shawn Mendes se separan tras 2 años de relación

Miami, EFE.- Los cantantes Shawn Mendes y Camila Cabello anunciaron el fin de su relación sentimental de dos años, aunque dijeron que van a seguir siendo amigos.

“Hemos decidido poner fin a nuestra relación romántica pero nuestro amor como seres humanos está más fuerte de nunca. Comenzamos nuestra relación como mejores amigos y continuaremos siéndolo”, dice el mensaje que cada uno de los dos colocó en sus cuentas en redes sociales.

La ex pareja de artistas dio la gracias a los que los apoyan “desde el inicio y de aquí en adelante”, dice el mensaje.

Mendes, de 23 años y Cabello, de 24, se conocen desde hace al menos seis años cuando lanzaron juntos su primera colaboración musical, “I Know What You Did Last Summer». El video de la canción “Señorita” de 2019 confirmó su relación.

Shawn Mendes y Camila Cabello

Desde esa fecha se los había visto junto en público en varios eventos, entre ellos la gala de los MTV Video Music Awards de agosto de ese año, donde interpretaron la canción en cuestión.

Asimismo, la pareja aparecía de forma regular en las cuentas de Instagram de cada uno, y de hecho en una publicación de la cubanoestadounidense de julio pasado se ve a la pareja dándose un beso, acompañado del mensaje “Felices dos años mi bebé».

Durante los primeros meses de la pandemia de la covid-19, la pareja se confinó en Miami y de esa experiencia surgió el sencillo de Mendes “Summer of Love».

Shawn Mendes y Camila Cabello

El canadiense dijo en entrevistas que aquellos meses unió más a la pareja.

La aparición de fotos de Cabello vistiendo un anillo despertó la sospechas de que ambos se habían comprometido, lo que la cantante desmintió el pasado verano en el “Late Night” de Jimmy Fallon de la cadena NBC