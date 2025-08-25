¿Viene boda? Raphy Pina comparte su deseo de casarse con Natti Natasha

El productor musical Raphy Pina expresó su deseo de dar el siguiente paso en su relación sentimental con la cantante Natti Natasha: unir sus vidas en matrimonio.

Con una selfie juntos en un yate, Pina consultó el domingo con sus seguidores en redes sociales acerca de la celebración de la boda, sugiriendo que están en etapa de planificación, aunque sin fecha definida.

“¡Me quiero casar! ¿Pero cómo lo hacemos? ¿Público o privado? Denme luz”, escribió en la publicación acompañada de la canción “Tú vida en la mía” del artista estadounidense con ascendencia puertorriqueña, Marc Anthony.

Con más de 30 mil me gusta y 900 comentarios en Instagram, los fanáticos manifestaron su elección y explicaron sus razones. “Público y con la prensa en vivo a como los grandes que amor tan bello”, “El nacimiento de Vidita fue público, ustedes nos han incluido y hecho parte de ustedes, y para nosotros los fans fieles nos encantaría ser parte de este momento tan especial, aunque cualquier decisión será siempre bien recibida y apoyada los amamos”, “Privado en familia. Después nos muestras fotos, pero disfruten eso solo para ustedes”, “Seria hermoso verlos y sea público… pero estaría bueno que sea para ustedes los íntimos nosotros disfrutamos de videos y fotos cuiden la familia”.

La relación amorosa de Rafael Antonio Pina Nieves y Natalia Alexandra Gutiérrez Batista inició en 2018 mientras trabajaban juntos, sin embargo, se hizo público su vínculo sentimental al anunciar su compromiso a inicios de 2021.

En mayo de 2021 se convirtieron en padres de Vida Isabelle y recientemente anunciaron que están en la dulce espera de su segundo bebé.