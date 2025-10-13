La cantante estadounidense Katy Perry y el exprimer ministro canadiense Justin Trudeau fueron captados compartiendo muestras de afecto a bordo de un yate frente a las costas de Santa Bárbara, California, confirmando así las especulaciones sobre una relación sentimental entre ambos.

Las imágenes, difundidas por el periódico británico Daily Mail, muestran a la intérprete de Firework y al político canadiense disfrutando de una tarde soleada sobre el yate Caravelle, propiedad de la artista.

En las fotografías, ambos aparecen abrazados y besándose. Perry lleva un traje de baño negro, mientras que Trudeau viste un pantalón de mezclilla.

El testimonio de un pasajero de una embarcación turística, citado por el medio británico, reveló que Perry “acercó el yate a un pequeño bote de avistamiento de ballenas y, de repente, comenzaron a besarse”.

Para el turista, el reconocimiento de Trudeau fue inmediato por el tatuaje del cuervo Haida que lleva en el brazo izquierdo, un símbolo indígena canadiense que el exmandatario ha mostrado públicamente en varias ocasiones.

Rumores

Las sospechas de un posible romance iniciaron en julio, cuando varios medios reportaron una “cena privada” entre la cantante y Trudeau en un restaurante de Montreal.

Días después, ambos fueron vistos paseando a un perro en Mount Royal Park, lo que avivó la especulación mediática.

Un nuevo capítulo

Justin Trudeau se separó de Sophie Grégoire en 2023, tras 18 años de matrimonio y tres hijos, mientras que Katy Perry anunció su ruptura con el actor Orlando Bloom a mediados de este año, tras nueve años juntos y una hija en común.

Hasta el momento, ni la cantante ni el exmandatario han emitido declaraciones públicas sobre su relación.