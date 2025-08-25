¡Amor a la vista! Lamine Yamal y Nicki Nicole confirman su relación

Tras rumores, el futbolista español del FC Barcelona, Lamine Yamal, confirmó su relación sentimental con la cantante argentina Nicki Nicole al compartir una fotografía romántica celebrando los 25 años de la artista.

En una historia de Instagram, la pareja luce muy cercana junto a un ramo de rosas rojas y rosadas, globos de corazones y un pastel de cumpleaños rodeado de pétalos de rosas.

El jugador de 18 años publicó la foto junto a emojis de corazones y un bizcocho, a lo que la intérprete de “Wapo Traketero” reposteó en su cuenta con emojis de corazón en llamas.

El anuncio encendió las redes sociales con fans debatiendo la diferencia de edad entre la artista y el futbolista, mientras que otros celebran la unión.

Reposteo en historias de Instagram de Nicki Nicole a Lamine Yamal.

Los rumores acerca de su relación amorosa iniciaron en el 18 cumpleaños de Lamine Yamal cuando Nicki Nicole asistió como invitada.

Luego se les vio juntos en un club nocturno y caminando por las calles de Mónaco durante sus vacaciones de verano, encuentros que avivaron aún más las especulaciones.