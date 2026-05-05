María Trinidad Sánchez.- El alcalde de Cabrera, Gabi Fernández, aseguró que la edición número 19 de la feria Cabrera en Primavera 2026 reafirma su importancia como el principal evento social, económico y turístico del municipio, destacando su impacto directo en el comercio local y su posicionamiento como destino.

Celebrada durante el primer fin de semana de mayo, del viernes 2 al domingo 4, la feria reunió a visitantes de distintas partes del país en un ambiente familiar y seguro.

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El ejecutivo municipal explicó a este medio que, más allá de la celebración, la feria representa un esfuerzo estratégico para dinamizar la economía local, agregó que este año contó con 65 stands, 25 más que en la edición anterior, aunque reconoció que entre 30 y 40 emprendedores quedaron fuera por falta de espacio. «Cada stand tiene un costo accesible de 5,000 pesos, lo que facilita la participación de comerciantes y pequeños empresarios», manifestó.

Algunos de los stand en Cabrera en Primavera 2026. / Olga de la Cruz

Fernández destacó que la actividad se promociona a nivel nacional a través de medios de comunicación, lo que atrae visitantes y genera un flujo económico significativo en beneficio de los negocios locales. “El factor económico es importante, pero sobre todo el social, mantener a la población contenta”, expresó.

En términos turísticos, el alcalde subrayó que la feria funciona como una vitrina para proyectar el nombre de Cabrera. Indicó que el ayuntamiento ha invertido en su fortalecimiento como parte de un plan más amplio que incluye la atracción de influencers para promover el destino, así como el impulso de iniciativas que motiven la llegada de inversionistas a la zona.

El alcalde Gabi Fernández, José Miguel García y Jean Núñez. / Olga de la Cruz

«El ayuntamiento de Cabrera, en la persona del alcalde Gabi Fernández, reconoció la ardua labor de José Miguel García, quien recibió un homenaje especial durante la feria por sus aportes y compromiso con el desarrollo del municipio, destacando su dedicación en iniciativas que fortalecen la comunidad y eventos como Cabrera en Primavera 2026.«

Asimismo, resaltó que Cabrera se distingue por ser un municipio seguro, donde, según afirmó, los niveles de delincuencia son prácticamente inexistentes, incluso durante eventos multitudinarios, manifestó que esta condición, es clave para generar confianza tanto en visitantes como en inversionistas.

Sobre la organización del evento, Fernández señaló que su montaje requiere entre tres y cuatro meses de trabajo previo, liderado por un equipo coordinador encabezado por el comité organizador, con el respaldo de la alcaldía y el apoyo de instituciones del gobierno central.

Finalmente, el alcalde expresó su satisfacción al ver a las familias disfrutar de una feria que combina entretenimiento con oportunidades comerciales, destacando que Cabrera en Primavera no solo es una actividad festiva, sino una plataforma para exhibir la identidad, los productos y el potencial del municipio de Cabrera, en la provincia María Trinidad Sánchez.