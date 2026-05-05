El encuentro se disputará a las 3:30 de la tarde en el Parque del Este, en Santo Domingo Este

Santo Domingo.- Los oncenos Delfines del Este y Salcedo FC disputarán este domingo el partido de vuelta de la semifinal de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF).

El encuentro se disputará a las 3:30 de la tarde en el Parque del Este, en Santo Domingo Este, para definir el conjunto que pasará a la final.

A Salcedo le bastaría un empate para pasar a la final, ya que ganó 1-0 el encuentro de ida, disputado el pasado fin de semana en el estadio Domingo Polonia.

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La otra semifinal la disputan Cibao FC y Pantoja, cuyo partido decisivo se jugará el sábado.

Cibao ganó la ida 1-0, por lo que también avanzaría con un empate.

Los dos equipos que avancen a la final competirán por la corona, en poder de Cibao FC.