Santo Domingo.- Muchos taxistas narran experiencias sobre supuestos encuentros con el fantasma de la “Reina de Las Américas”, una leyenda urbana surgida de un hecho real ocurrido al final de la década de los años 70s.

Fue el día de su boda cuando una joven residente en el ensanche Ozama falleció en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Las Américas, mientras se dirigía a pasar su luna de miel.

Poco se sabe de la vida de esa joven, pero, tras investigar sobre el hecho, encontramos algunos detalles sobre la misma.

Una persona nacida y criada en el Ensanche Ozama afirma haber conocido al padre de la víctima. Era un político ligado al entonces poderoso Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Lo cierto es que, a partir de su muerte, muchos taxistas afirman haber tenido algún contacto con su fantasma.

“Una noche yo transitaba por los alrededores del hospital Darío Contreras (Santo Domingo Este), y al tomar Las Américas, observé una mujer en medio de la calle: Me asusté, porque era la 1:30 de la madrugada”, narra el chofer Enrique Ramírez.

Agrega que, al ver a la mujer parada en medio de la vía, pensó detenerse y retroceder. “Cuando intenté retroceder, la imagen desapareció y pude continuar”, aseguró Ramírez.

Otros choferes aseguran haber montado a una mujer como pasajera, la cual “luego desapareció con el vehículo en marcha”.

Estos supuestos encuentros ocurren en el tramo comprendido entre la avenida Sabana Larga hasta el Puente Juan Carlos, donde ocurrió el accidente.