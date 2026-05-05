Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

La Habana.– Cuba publicó el martes su nueva ley de migración y extranjería, que elimina el requisito de regresar cada dos años al país para no perder derechos ciudadanos, introduce categorías como residente inversor y abre la posibilidad de acceso a la ciudadanía para extranjeros con larga permanencia en la isla.

La norma y sus reglamentos fueron difundidos en la Gaceta Oficial y entrarán en vigor en 180 días, informó el primer coronel Mario Méndez Mayedo, jefe de la Dirección de Extranjería del Ministerio del Interior, durante una conferencia.

No obstante, Méndez precisó que de inmediato se aplicará una disposición específica que permitirá gestionar en consulados la categoría migratoria “inversor y de negocios”, orientada a facilitar que cubanos con larga residencia en el exterior —incluidos quienes fueron considerados emigrados o exiliados— puedan invertir en el país y participar en empresas con respaldo jurídico.

La migración ha sido un tema central en el debate político dentro de la isla y en su diáspora, debido a que el estatus de “emigrado” implicaba restricciones de derechos, como la titularidad de viviendas. La nueva ley elimina ese esquema, al suprimir definitivamente el límite de 24 meses fuera del país para conservar derechos.

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Aunque el Parlamento cubano aprobó la legislación en 2024, su entrada en vigencia estaba pendiente de publicación y reglamentación. Su implementación ocurre en un contexto de fuerte presión interna y externa, marcado por un flujo migratorio masivo en los últimos años, vinculado a la crisis económica.

Entre los cambios, la normativa reconoce la posibilidad de múltiples nacionalidades, aunque establece el criterio de “ciudadanía efectiva” dentro del territorio nacional. También habilita a extranjeros con larga residencia en la isla a solicitar la nacionalidad cubana, una opción que antes no estaba contemplada.

La nueva ley sustituye la normativa de 1976 y sus posteriores actualizaciones.