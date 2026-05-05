A los 53 años, Cameron Diaz da la bienvenida a su tercer hijo: “Estamos muy bendecidos”

Redacción. — La actriz estadounidense Cameron Diaz y su esposo, el músico Benji Madden, anunciaron el nacimiento de su tercer hijo, un varón llamado Nautas Madden, en un mensaje compartido en redes sociales que sorprendió a sus seguidores.

La noticia fue dada a conocer por Madden a través de Instagram, donde expresó que “estamos felices, emocionados y nos sentimos muy bendecidos”, confirmando la llegada del nuevo integrante de la familia.

A diferencia de otras celebridades, la pareja optó por mantener la privacidad del bebé, compartiendo únicamente una imagen simbólica en lugar de fotografías del niño.

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Una familia que sigue creciendo Con este nacimiento, la pareja amplía su familia, que ya estaba conformada por: Raddix Madden , nacida en 2019

, nacida en 2019 Cardinal Madden , nacido en 2024 El nombre Nautas, de origen latino, está vinculado a significados como “marinero” o “viajero”, evocando ideas de aventura y nuevos comienzos.

Maternidad en una nueva etapa de vida

El nacimiento ocurre en una etapa distinta para la actriz, quien ha priorizado su vida familiar en los últimos años, incluso alejándose temporalmente de Hollywood para enfocarse en la crianza.

Aunque recientemente retomó su carrera con nuevos proyectos cinematográficos, Diaz ha reiterado que la maternidad es uno de los aspectos más importantes de su vida.

La llegada de su tercer hijo consolida una etapa marcada por la vida familiar para Cameron Diaz, quien, a sus 53 años, continúa redefiniendo su trayectoria personal y profesional, apostando por un equilibrio entre la fama y la maternidad.