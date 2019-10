HOUSTON (AP) — Desde las butacas preferenciales hasta las gradas más alejadas, los más de 40.000 umpires en el Nationals Park estaban seguros de lo que habían visto: la recta de Gerrit Cole a Víctor Robles no pasó por la zona de strike. Y claramente fue por mucho. Pero eso no fue lo que Lance Barksdale vio.

Cantó un tercer strike a Robles, provocando que el dominicano de Washington diera saltos exasperado, y que todo el estadio silbara al umpire. Con cada lanzamiento de la Serie Mundial enviado a la zona de strike que aparece en las pantallas de televisión, el clamor crece: es la hora de robots como umpires. “Ese es tema muy polémico”, dijo el manager de Houston AJ Hinch el lunes.

“Este es un momento importante para abordar temas polémicos. Imagino que siempre es posible”. “Creo que es un poco ingenuo pensar que sólo hay que dejar que las computadoras definan si es strike o bola”, dijo.

“Es increíblemente ingenuo pensar que no se producirán problemas en ese escenario”. Poco después del ponche de Robles, el manager de Washington Dave Martínez se irritó cuando un lanzamiento de uno de sus relevistas no fue señalado como strike. “íQué te pasa Lance!“, gritó el piloto de origen puertorriqueño desde la cueva. íEs la Serie Mundial! íDespierta!“ Varios umpires supieron del revuelo en Iowa.

Se reunieron en Des Moines para el sepelio de uno de sus colegas, Eric Cooper, quien falleció dos semanas después de trabajar en los playoffs de la Liga Americana. Acabaron charlando sobre los robots umpires. “La discusión surgió. Y sí, es algo frustrante”, dijo Dale Scott, quien lleva 30 años como umpire en las mayores con asignaciones en la Serie Mundial. “Nunca vamos a vencer a la tecnología”, dijo. “Pero, ¿quieres un juego de video o un juego disputado por seres humanos”, se preguntó.

Las Grandes Ligas estudian las posibilidades. La Liga de Otoño en Arizona, que reúne a los mejores prospectos, usó computadoras para cantar los lanzamientos durante el último mes. No tardó en circular un video en el que a Jacob Heyward, promesa de los Gigantes de San Francisco, le señalaban un strike por un lanzamiento que estuvo cerca de picar, y luego fue expulsado por un umpire de carne y hueso por reclamar.

Pero los resultados fueron generalmente positivos. “En gran medida, no es algo que me parezca terrible”, dijo el prospecto de Arizona Seth Beer. No cabe duda que se hablará mucho sobre los robots en la próxima negociación contractual entre los umpires y MLB.

Mientras tanto, lo que irrita especialmente a los umpires es esa imagen sobreimpuesta que sale en televisión. Scott dijo que la zona de strike que MLB usa para evaluar a los umpires no es la misma. Especialmente para los lanzamientos altos. “La nuestra es más precisa de la que se ve en la televisión”, dijo Scott. ¿Se han fijado cómo la zona es la misma para Aaron Judge y José Altuve?“