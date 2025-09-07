SANTO DOMINGO. — Una joven de 16 años, Maite Evangelina Jerónimo de la Cruz, fue encontrada muerta tras presentar múltiples heridas de arma blanca, en un hecho por el cual su novio, Henry Rafael Torres, de 26 años, figura como principal sospechoso, informó la Policía Nacional.

El cuerpo de la joven fue hallado ayer sábado en el sector Mata de Palma, municipio de Guerra. Fuentes oficiales señalaron que el caso está bajo investigación por parte de la Dirección Central de Investigaciones (DICRIM) y el Ministerio Público; en las próximas horas se practicarán las diligencias forenses —incluida la autopsia— que permitan establecer la causa oficial de la muerte y reunir las pruebas necesarias.

Familiares relataron que Maite mantenía una relación con Torres desde que tenía 14 años y que dicha relación estuvo marcada por celos y control. Según su tía, Elmita de la Cruz, la adolescente había decidido terminar el vínculo tras denunciar malos tratos, aunque en ocasiones siguió viéndose con él de manera clandestina. “Ella me dijo que lo dejaría porque la maltrataba; le dije: ‘Déjalo, ¿vas a esperar que te mate?’”, expresó la pariente, visiblemente afectada.

Puede leer: Haitiana arrestada cargando 3.5 millones en pesos dominicanos

La Policía confirmó que Torres es el principal sospechoso de la muerte de la joven y que se trabaja en la recolección de evidencias y en la localización de personas que pudieran aportar información sobre los hechos.