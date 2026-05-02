Presunto delincuente muere tras enfrentar a patrulla policial en Buenos Aires de Herrera, Santo Domingo Oeste

Santo Domingo Oeste. — Un presunto delincuente falleció tras resultar herido de bala la tarde de ayer en el sector Buenos Aires de Herrera, luego de, alegadamente, enfrentar a una patrulla de la Subdirección de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional.

De acuerdo con el informe policial, el individuo era buscado mediante una orden de arresto por la presunta comisión de múltiples hechos delictivos en la zona.

El fallecido fue identificado como Marcos Pérez Contreras, de 35 años, quien, tras resultar gravemente herido, fue trasladado a la sala de emergencias del hospital Dr. Marcelino Vélez Santana, donde murió mientras recibía atenciones médicas.

Las autoridades indicaron que, al percatarse de la presencia de los agentes que le daban seguimiento en cumplimiento de la orden de arresto No. 2026-AJ0030929, Pérez Contreras habría abierto fuego contra la patrulla, lo que obligó a los agentes a repeler la agresión.

Según la Policía, el hoy occiso era señalado como responsable de varios robos con rotura, en los que sustraía prendas, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

En relación con el hecho, el director regional SDO, general Eddy Pérez Peralta, lamentó lo ocurrido, al tiempo que reiteró su compromiso de continuar enfrentando la delincuencia y garantizar la seguridad ciudadana en el municipio Santo Domingo Oeste.