de Edivar Victoria Peralta (a) “El Chapo”, quien está siendo señalado como la persona que habría ordenado la muerte de Rubén Darío Castillo (a) “Sábala”,

Santiago de los Caballeros.– Las investigaciones policiales se sitúan en el año 2019 el origen del caso que hoy vuelve a tomar relevancia, tras la detención de Edivar Victoria Peralta (a) “El Chapo”, deportado desde EE.UU. quien es señalado como autor intelectual de un homicidio ocurrido en el Ensanche Libertad de esta ciudad.

El hecho se produjo en un colmado del referido sector, donde Rubén Darío Castillo, conocido como “Sábala”, perdió la vida tras un ataque a tiros.

En el mismo incidente resultaron heridos Rafael Mercedes Caminero, alias “El Pequeño”, y Cristian Espinal Veloz, quienes se encontraron en el lugar al momento de la agresión.

De acuerdo con las indagatorias, el crimen fue ejecutado por varios individuos que se trasladaron desde Santo Domingo hasta Santiago con el objetivo de perpetrar el ataque, utilizando una motocicleta para facilitar su movilidad.

Las autoridades establecieron que la acción violenta habría sido planificada con anticipación y motivada por conflictos relacionados con negocios, lo que derivó en la coordinación de un atentado directo contra la víctima.

Tras cometer el homicidio, los responsables abandonaron la motocicleta utilizada en la escena, la cual fue posteriormente recuperada por los organismos de investigación, mientras los implicados emprendieron la huida.

Agente de la Policía Nacional tras la captura del hombre deportado desde EE.UU., nombrado como Edivar Victoria Peralta (a) “El Chapo”, quien está siendo señalado como la persona que habría ordenado la muerte de Rubén Darío Castillo en el año 2019.

Este caso, que dejó una víctima mortal y varios heridos, se mantuvo bajo proceso investigativo hasta lograr identificar a todos los presuntos responsables, incluyendo al señalado como autor intelectual, cuya captura reciente permite avanzar en el esclarecimiento total del hecho.