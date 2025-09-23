Santiago.– La jueza de la Oficina de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago, Stefany Santiago, impuso este martes tres meses de prisión preventiva contra Ronny Abel Sánchez Morillo, alias “Mudita”, acusado de homicidio y vinculado a una red criminal en la región Norte.

La magistrada ordenó que el imputado cumpla la medida en un centro penitenciario cuyo nombre se mantiene en reserva por razones de seguridad.

Según la acusación, Sánchez Morillo habría disparado desde una motocicleta en marcha contra Rafael Nicolás Puello Santos (Bulilo), quien se encontraba compartiendo con allegados en el sector Hato Mayor de Santiago, el 19 de marzo de 2024.

El Ministerio Público y la Policía Nacional lo señalan como cabecilla de una estructura delictiva vinculada al sicariato, tráfico de armas, secuestros y cobros compulsivos por deudas del narcotráfico. Además, está implicado en el caso en el que cinco hombres murieron en un presunto enfrentamiento con la Policía en La Barranquita.

Sánchez Morillo figuraba entre los diez hombres más buscados del Cibao, por lo que su captura y sometimiento han generado gran expectativa en la opinión pública.