Santo Domingo.- Se entregó este miércoles en la Fiscalía de Santiago Ronny Abel Sánchez, alias Mudita, señalado como el presunto cabecilla de una banda criminal, de la cual cinco integrantes fueron abatidos por la Policía en un alegado enfrentamiento ocurrido en el sector La Barranquita, en esa ciudad.

Sánchez había logrado escapar de la escena a bordo de una yipeta Mazda blanca sin placa y desde entonces era activamente buscado por las autoridades.

De acuerdo con la versión policial, Mudita tenía orden de arresto por su supuesta implicación en la muerte de Rafael Nicolás Puello Santos, alias Bulilo, en el sector Hato Mayor de Santiago.

Con su entrega, se espera que el caso bajo investigación del Ministerio Público avance hacia un esclarecimiento, ya que familiares de uno de los fallecidos aseguran que este era solo un peluquero que se encontraba trabajando en su negocio al momento del tiroteo.

El informe preliminar establece que una persecución policial antecedió a la balacera en la que perdieron la vida cinco hombres: Elvis Antonio Jiménez Rodríguez (26 años), Julio Alberto Gómez (28), José Vladimir Valerio Estévez (25), Edward Bernardo Peña Rodríguez (35) y Carlos Enrique Guzmán Navarro (40).

En el enfrentamiento también resultó gravemente herido el cabo de la Policía Nacional Yohandy Encarnación, quien permanece ingresado en un centro de salud, aunque no se han ofrecido mayores detalles sobre su condición.

Investigación en curso

Ante las dudas y cuestionamientos en torno al caso, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, instruyó al director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y a la Fiscalía de Santiago a realizar una investigación exhaustiva sobre las circunstancias en que la Policía Nacional abatió a los cinco hombres en el hecho ocurrido en una plaza comercial de La Barranquita.

Reynoso dispuso que tanto Camacho como la fiscal interina de Santiago, Quirsa Abreu, dirijan personalmente las indagatorias, con el objetivo de “determinar las circunstancias objetivas en las que ocurrió el caso y proceder conforme al resultado de la investigación”.