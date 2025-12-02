La presidenta de la Cámara de Cuentas, Emma Polanco, junto a los miembros del pleno.

De las auditorías que realizará la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, contempladas en su plan de 2026, el 85% será a la actual gestión gubernamental, es decir, a partir de 2020.

Así lo informó ayer el vicepresidente del pleno, Francisco Tamárez, quien además explicó que, de las 66 auditorías publicadas desde abril, 41 impactan de alguna manera al Gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

“El 85% de las auditorías del plan 2026 son del 2020 para acá. O sea, la gran mayoría son de este Gobierno. Es el plan de auditorías. Pero no hemos dejado de auditar”, explicó.

Denuncia del PLD

En octubre pasado, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) denunció que la Cámara de Cuentas está siendo utilizada para persecución política, en lugar de ejercer su función de control fiscal.

El partido morado acusó a la entidad de “escarbar en el pasado” e ignorar el “desorden del presente”.

En una conferencia de prensa en la Casa Nacional del PLD, dirigentes de esa organización aseguraron que la Cámara de Cuentas filtra investigaciones sobre funcionarios del gobierno anterior y señalaron que dicha acción viola los reglamentos de la institución.

Encuentro con la prensa

Durante un encuentro con directores y jefes de redacción de medios de comunicación, la presidenta de la Cámara de Cuentas, Emma Polanco Melo, informó que el actual pleno heredó 235 auditorías, de las cuales ha estado publicando tres por semana en promedio.

Polanco Melo destacó que desde abril, cuando asumió la presidencia, el nuevo pleno ha celebrado 25 sesiones ordinarias, en las que se conocieron 168 temas, incluidos en la agenda institucional, y se emitieron 119 resoluciones.

La funcionaria detalló que, como parte del fortalecimiento técnico, se integraron 82 nuevos auditores mediante concursos públicos de oposición y que se avanza en el diseño de un portal de alertas tempranas.

“Se actualizó la estructura orgánica institucional conforme a la Ley 18-24 y se modificó el Reglamento General de Aplicación, fortaleciendo el marco normativo”, declaró.

Los miembros del pleno explicaron que durante 2025 la institución suscribió ocho convenios interinstitucionales vinculados a la capacitación y al fortalecimiento de la gestión pública.

Asimismo, la presidenta aseguró que desde abril ha habido un incremento en el cumplimiento del Sistema de Declaraciones Juradas de Patrimonio, alcanzando 1,335 declaraciones presentadas.

También indicó que fue rediseñado el formulario digital, lo que provocó una reducción del 60% en los campos requeridos.

Emma Polanco añadió que se desarrollaron jornadas extendidas de atención, con el fin de facilitar el proceso y mejorar la gestión de calidad.

Subrayó que la institución avanzó en el diseño de su Sistema Integrado de Gestión, basado en estándares ISO de calidad, antisoborno y cumplimiento, con la meta de convertirse en la primera Entidad Fiscalizadora Superior del país certificada en tres normas internacionales.

235 auditorías heredadas

El actual pleno informó que heredó 235 auditorías de la anterior gestión, la cual se caracterizó por diversos escándalos, entre ellos la acusación de una comisión de la Cámara de Diputados, que señaló que la entidad ejecutó solo el 54% del presupuesto asignado en 2021 y el 68% en 2022, además de la baja cantidad de auditorías completadas.