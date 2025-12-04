Santo Domingo, República Dominicana. – Con el objetivo de reforzar los mecanismos de participación ciudadana y promover un uso correcto y transparente de los recursos públicos, la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) sostuvo un encuentro con representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil.

La reunión fue encabezada por la presidenta del órgano fiscalizador, Emma Polanco Melo; el vicepresidente del Pleno, Francisco Tamárez Florentino; y los miembros Francisco Franco, Ramón Méndez Acosta y Griselda Gómez Santana.

Presentan estrategias de control social para 2026

Durante el encuentro, la institución presentó las estrategias que implementará en 2026 para fortalecer el control social. Además, se expusieron las funcionalidades de Ojo Ciudadano, una plataforma que permite denunciar irregularidades en la captación y uso de los recursos públicos.

Al ofrecer las palabras de bienvenida, Polanco Melo destacó que la Cámara de Cuentas y la sociedad civil comparten un objetivo común:

“defender los recursos de este país, para que su inversión logre efectivamente los objetivos para los cuales han sido asignados”.

“La relación con la sociedad civil seguirá fortaleciéndose para trabajar de manera más directa en favor de la ética, la transparencia y la rendición de cuentas”, agregó la presidenta.

Amplia participación de organizaciones sociales

El encuentro, celebrado en el salón Pedro Miguel Caratini de la sede institucional, contó con la participación de representantes de:

Participación Ciudadana

Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS)

Foro Ciudadano

Centro de Acción y Reflexión Social Padre Juan Montalvo

Centro de Investigación y Promoción Social

Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

Hacia una red de veeduría social

El director de Control Social, Bernardo Matías, explicó que este es el primero de varios encuentros que se realizarán a nivel nacional para consolidar el control social como un pilar de la democracia. Señaló que se recogerán propuestas de las organizaciones participantes con miras a la creación de una red de veedores sociales y un Observatorio Nacional de Control Social.

Marco legal y rol de la ciudadanía

En cumplimiento de la Ley 18-24, los ciudadanos pueden colaborar con los órganos de control externo e interno y con las entidades responsables de la prevención e investigación de la corrupción.

La Dirección de Control Social es la instancia encargada de recibir, investigar preliminarmente y canalizar las denuncias relativas a irregularidades en el manejo de fondos públicos.