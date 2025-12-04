Santo Domingo. – El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), encabezado por el presidente Luis Abinader, juramentó este jueves a los nuevos jueces titulares y suplentes del Tribunal Superior Electoral (TSE), tras concluir el proceso de evaluación y selección de los postulantes.

Los jueces titulares juramentados fueron Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo , ratificado como presidente del TSE; Pedro Pablo Yermenos Forastieri , Fernando Fernández Cruz , Rafaelina Peralta Arias y Lenis Rosángela García.

También tomó juramento los jueces suplentes Lourdes Teresa Salazar , Juan Cuevas , Juan Manuel Martín Garrido , Freddy Ángel Castro y Víctor Rafael Menieur .

El acto se llevó a cabo en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, con la presencia del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta.

En total, fueron seleccionados cinco jueces titulares y cinco suplentes, escogidos entre 41 candidatos preseleccionados, conforme a las atribuciones establecidas en los artículos 179 y 215 de la Constitución y la Ley 138-11 que regula el CNM.

El órgano estuvo integrado por el presidente Abinader; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez; el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; la magistrada Nancy Salcedo; el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.