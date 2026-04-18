Carlos Devers, vocero de la DNCD; el de la Armada, capitán de navío Randy Vegaso, y el de la FARD, coronel Juan Miguel Montilla, presentan el cargamento de cocaína decomisado ayer cerca de las costas de Pedernales.

Un cargamento de 1.6 toneladas de cocaína fue decomisado durante una persecución en la que hubo un tiroteo en las proximidades de playa Blanca, comunidad de Trudillé, en la provincia de Pedernales, informó la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

Según el informe, este decomiso es considerado como uno de los golpes más contundentes a las redes de narcotráfico y al crimen organizado transnacional, en el que participaron agentes de la DNCD, así como efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD), el Ejército (ERD), agencias de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), coordinados por miembros del Ministerio Público.

El organismo antinarcóticos indicó que las fuerzas de seguridad, utilizando unidades marítimas, aéreas y terrestres, luego de recibir informes precisos que alertaban sobre el ingreso de una lancha rápida (tipo Eduardoño) a costas de la República Dominicana, desplegaron un amplio dispositivo de persecución para interceptar a los individuos y neutralizar la embarcación.

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Precisa que, en medio del asedio, los individuos aceleraron la marcha, lograron encallar la lancha en las proximidades de playa Blanca, comunidad de Trudillé, e inmediatamente la emprendieron a tiros contra los militares y agentes, quienes respondieron la agresión, originándose una refriega, de la que hasta este momento no se reportan personas heridas.

Tras la balacera, los individuos lograron evadir la persecución y se internaron en una zona boscosa del Parque Nacional Jaragua.

Sostiene el organismo antidrogas que, luego de asegurar todo el litoral, los equipos operativos y de reacción procedieron a inspeccionar la embarcación, de 32 pies de eslora, con dos motores fuera de borda de 250 caballos de fuerza cada uno, en cuyo interior se ocuparon 57 pacas, conteniendo un total de 1,670 paquetes de la presunta droga, tanques y varios garrafones de combustible.

Afirma que en ese momento unidades de búsqueda y rastreo permanecen en el área realizando vuelos de reconocimiento, vigilancia marítima y terrestre, así como otras labores en busca de nuevas evidencias que puedan fortalecer la investigación sobre la frustrada operación de narcotráfico internacional.

“Se trata de organizaciones criminales que emplean narcolanchas equipadas con potentes motores fuera de borda y tecnología avanzada de comunicación, cuyo modo operativo consiste en tratar de introducir a territorio dominicano grandes cargamentos de drogas procedentes de Sudamérica”, señala el comunicado.

La DNCD, con el apoyo del Gobierno, las Fuerzas Armadas, la Procuraduría, agencias de inteligencia del Estado y la cooperación internacional, sigue mejorando su capacidad operativa, logrando confiscar durante este 2026 más de 10 toneladas de drogas, cifras que continúan marcando el liderazgo de la República Dominicana en la región en la lucha contra el narcotráfico y la criminalidad organizada transnacional.

Los organismos oficiales han iniciado una investigación en torno al decomiso.