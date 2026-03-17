Cambios y micro/macropoderes

Costumbres, creencias y valores tradicionales pierden incidencia o se esfuman, igual que la rigidez en la gobernanza de la democracia; se dispersan en el descrédito y desarticulan organizaciones socio-comunitarias y sus líderes más experimentados.

Visualicemos 10 componentes claves de las añejas estructuras:

1.- Crisis paternal y profesoral. Jefes del hogar y la escuela han perdido autoridad, haciendo descansar las influencias de infantes y adolescentes en amistades de estos y en dispositivos electrónicos, que desconcentran y aíslan.

2.- Los partidos de masas. Organizaciones políticas legendarias/rutinarias de alta afiliación han devenido en flácidas estructuras orgánicas, con una militancia con una pobre formación ideológica.

3.- Los partidos de izquierda. La atomización y decadencia del sistema de agrupaciones de izquierda tiene su raíz en el enclaustramiento a los principios invariables de la Revolución Bolchevique comandada por los ideólogos comunistas Vladimir Lenin, León Trotsky y José Stalin (Rusia, 1917), que conduce a la negación de cambios.

4.- Los grupos estudiantiles. Han decaído movimientos estudiantiles de liceos secundarios y la UASD de 1960-1980, cuyos miembros salían a calles a movilizarse -con quemas de neumáticos y enfrentamientos con la Policía- por reivindicaciones y el respetado a las libertades y derechos humanos.

5.- Los gremios de empresas. La afiliación sindical está en declive por la automatización, que reduce empleos, mejora calidad y aumenta la productividad; el anarcosindicalismo, la corrupción y su politización. Ahora una computadora tonifica con más utilidad que un sindicato.

6.- La gobernanza estatal. La jurisdicción del presidente de la República mengua, por los reclamos públicos, la vigencia de derechos, imposiciones internacionales y los grupos de intereses, y por la influencia y el poder de funcionarios se ha limitado, no eliminado.

7.- La prensa tradicional. Eleva su grado de credibilidad y se reinventa en novedosas esferas, pero desperdicia audiencias y protagonismo por el advenimiento de la internet.

8.- Los militares y policías. Los ciudadanos respetan cada vez menos a los cuerpos policiales y castrenses, que han erosionado su confianza por sus arbitrariedades, la prevaricación, la complicidad con crímenes y su incompetencia para afrontar la desbordada delincuencia.

9.- Las masonerías y los clubes culturales. Se estropean y desvanecen las entidades extremadamente cerradas, restringidas, desactualizadas, monótonas y sin presupuestos, como las logias masónicas y los clubes culturales.

10.- Las ligas campesinas. Décadas atrás, comunidades rurales bullían de efervescencia, en intensas jornadas de lucha –que cobró vidas humanas- por la Reforma Agraria, motorizadas por núcleos de agricultores sin tierra.

No han comprendido que las potestades ya no se imponen con la coacción, sino con el diálogo, inclinando el pandero en otros espacios de socialización. Si persisten obstinadamente sin metas alcanzables, las viejas estructuras organizacionales seguirán carcomidas en el aislamiento, por el derrotero de la desarticulación sin retorno.