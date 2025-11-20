Camilo y Evaluna lanzan canción navideña que fusiona tradiciones latinas y de EE.UU.

Miami.– El cantante y compositor Camilo y su esposa Evaluna lanzaron este jueves ‘Navidad en cada esquina‘, una canción «alegre y conmovedora» que fusiona ritmos de salsa y calidez latina y mezcla las formas de vivir esta temporada en Estados Unidos y Latinoamérica.

«Nuestra versión de ‘Navidad en cada esquina’ mezcla el espíritu navideño de Colombia y Venezuela con la Navidad en Estados Unidos», afirmó en un comunicado el artista colombiano, ganador de tres premios Grammy al mejor álbum de Pop Latino.

Camilo agregó que en la Navidad se celebra en Latinoamérica con «mucho movimiento, es ruidosa, hay baile», mientras que en Estados Unidos «se trata de estar cómodos porque hace frío».

Esta canción, que reinventa el clásico navideño ‘It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas’ con un toque español, une ambas experiencias navideñas, en palabras del cantante.

El tema combina percusión tropical, piano y alegres vientos y gracias a «la química entre Camilo y Evaluna» crea «un sonido atemporal, alegre y lleno de buen humor».

Trayectoria musical reciente de Camilo y Evaluna

Ambos han participado en numerosos eventos este año, como la gira ‘Nuestro lugar feliz’ del cantante que culminó el pasado junio en Colombia tras pasar por España, México y otros países de Latinoamérica.

Además ya han presentado juntos otros temas como ‘Por primera vez’, ‘Machu Picchu’ e ‘Índigo’, entre otros.



Quizas te interese: ¡Baywatch regresa a Los Ángeles con un mega crédito fiscal!

La química familiar y musical de Camilo y Evaluna conquista la Navidad

El lanzamiento de «Navidad en cada esquina» se suma al historial de colaboraciones entre la pareja, que ya ha presentado exitosos temas como «Por primera vez», «Machu Picchu» e «Índigo», demostrando una notable química musical que conecta con audiencias de distintas edades y países.

Durante este año, Camilo y Evaluna también han participado en numerosos eventos musicales, incluyendo la gira «Nuestro lugar feliz», que culminó en junio en Colombia tras recorrer España, México y otras naciones de Latinoamérica.

Repertorio completo

La gira permitió al público disfrutar de su repertorio completo, consolidando a la pareja como referentes de la música pop latina y de la fusión de géneros con identidad cultural propia.

Con «Navidad en cada esquina», Camilo y Evaluna buscan ofrecer un tema que capture la alegría de las fiestas y el sentimiento de unión familiar, adaptando tradiciones y ritmos de distintas latitudes.

La canción ya está disponible en plataformas digitales y promete convertirse en uno de los éxitos navideños de la temporada, combinando la energía de la música latina con la nostalgia y calidez de la Navidad en cualquier parte del mundo.