El secretario general del PLD cuestionó el recorte de fondos y defendió la gestión peledeísta.

San Cristóbal.– San Cristóbal.– El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Johnny Pujols, acusó este sábado al Gobierno de intentar debilitar a los partidos de oposición mediante la reducción de los recursos que reciben las organizaciones políticas a través de la Junta Central Electoral (JCE).

Durante actividades partidarias en esta provincia, donde el PLD dejó en funcionamiento locales en el municipio de Palenque y el distrito municipal Doña Ana, Pujols afirmó que no es la primera vez que, según dijo, se adoptan medidas para limitar a la oposición.

Recordó que en el año 2022 se produjo un recorte del 50 % a los fondos asignados a los partidos políticos y cuestionó el destino de esos recursos.

“¿Y en qué lo utilizaron? La excusa era construir la UASD de Santo Domingo Este y todavía la estamos esperando”, expresó, al considerar como “mentiras” las justificaciones ofrecidas en ese momento.

El dirigente peledeísta sostuvo que el verdadero propósito de esas acciones es “destruir el sistema de partidos” y afectar el equilibrio democrático.

Asimismo, valoró el pronunciamiento del expresidente Hipólito Mejía y la posición asumida por la Junta Central Electoral sobre el financiamiento a las organizaciones políticas.

Pujols también defendió los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, al asegurar que “con el PLD se vivía mejor, definitivamente”.

Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco de las jornadas de fortalecimiento organizativo que desarrolla esa organización política en la provincia San Cristóbal.