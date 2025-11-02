Santo Domingo. — La atención humana, integral y centrada en la calidad de vida de los pacientes con cáncer es el enfoque que especialistas dominicanos promueven en el tratamiento de las patologías oncológicas.

Así se destacó durante la Primera Jornada de Cáncer de Mama para la Promoción de una Vida de Calidad Más Allá del Tratamiento, organizada por la Sociedad Dominicana de Oncología Médica, donde médicos oncólogos y de otras especialidades coincidieron en la necesidad de un abordaje multidisciplinario.

Este incluye cardiólogos, neumólogos, dermatólogos, gastroenterólogos y oncólogos, todos trabajando en conjunto para optimizar la atención del paciente.

La doctora Ángela Cabreja, presidenta de la sociedad, afirmó que “el aumento de la incidencia y la mortalidad de esta enfermedad ha hecho que la ciencia y la investigación se vuelquen a buscar mejores estrategias en este campo y a identificar cuáles son los factores de riesgo y si existe alguna estrategia de disminución de la incidencia y prevención”.

Cabreja señaló que la jornada surge ante la urgencia de reducir el impacto del cáncer de mama, “que es la primera patología oncológica que afecta a la mujer dominicana”, y destacó que la mortalidad elevada se debe principalmente a diagnósticos en etapas avanzadas de la enfermedad.

Puedes leer: La medicina genética revoluciona el tratamiento del cáncer: más precisión y esperanza para los pacientes

Durante el encuentro, especialistas como la doctora Gismeily Pringle, directora del Departamento de Cardio Oncología de CEDIMAT, explicaron que, aunque los tratamientos oncológicos han reducido la mortalidad por cáncer, también han aumentado los riesgos cardiovasculares.

“La meta actual no es suspender la quimioterapia, sino acompañarla con estrategias de protección cardíaca basadas en la evaluación temprana y el trabajo conjunto entre oncólogos y cardiólogos”, afirmó Pringle.

Por su parte, la neumóloga Wanda Almonte Batista, especialista en enfermedades pulmonares intersticiales, advirtió que más de mil 300 medicamentos tienen potencial de producir daño pulmonar debido a su alta toxicidad, por lo que resaltó la importancia de la detección precoz y del trabajo coordinado entre oncólogos y neumólogos.

Ambas especialistas coincidieron en que la creación de protocolos locales de cardio-oncología y neumo-oncología es clave para mantener la efectividad terapéutica sin comprometer la salud cardiovascular ni respiratoria de los pacientes.

La oncóloga clínica Misbel Tavárez Arias, del Instituto de Oncología Dr. Heriberto Peter, expuso sobre la evolución de los tratamientos dirigidos, desde esquemas con doble bloqueo y taxanos hasta anticuerpos conjugados. Durante su conferencia “Actualización en cáncer de mama HER2: secuenciación terapéutica y manejo de la enfermedad metastásica”, subrayó la importancia de personalizar los tratamientos según el perfil molecular del tumor y la sobreexpresión de HER2.

Puedes leer: Gobierno entrega nuevo Hospital Regional Dr. Ángel María Gatón, el más moderno del país

El doctor Andrés Daniele, presidente de la Asociación Latinoamericana de Cardio Oncología, destacó la necesidad de pruebas diagnósticas precisas, evaluación molecular y secuenciación adecuada de los tratamientos, priorizando eficacia y seguridad cardiovascular.

La doctora Cabreja enfatizó que la actividad, realizada en un hotel de la capital, reafirma el compromiso de la sociedad médica de promover una oncología moderna integral, donde la ciencia, la empatía y la colaboración se conjugan para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Entre los especialistas que participaron en la jornada se encuentran los doctores Millyant Rojas, Cindy Jiménez, Rosanna Aguasanta, Misbel Tavárez, Marien Báez, Wanda Almonte, Milagros Altagracia Cuba, Carla Robles, Hassell Soto y Norma Reyes.