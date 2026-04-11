Canción viral en redes no es dembow: Terminaste alabando sin darte cuenta

Una canción que se ha vuelto viral en plataformas digitales como TikTok e Instagram está sorprendiendo a miles de usuarios por su inesperado origen.

El tema, ampliamente utilizado como fondo musical en reels para ambientar situaciones cotidianas, ha sido asociado por muchos con géneros urbanos debido a su ritmo contagioso. Sin embargo, la realidad ha tomado por sorpresa a más de uno.

Lejos de tratarse de un exponente del dembow o la música urbana, la canción pertenece al ámbito cristiano y es interpretada por un pastor evangélico. Se trata de Julio Bardonado, quien ha logrado captar la atención del público con un estilo peculiar que combina mensajes religiosos con un toque jocoso.

El artista cuenta con un repertorio de música cristiana que ha comenzado a ganar notoriedad en redes sociales, impulsado por la viralidad de este tema peculiar.

La canción, además, dispone de un video musical oficial publicado en YouTube, lo que ha contribuido a ampliar su alcance y consolidar su presencia en el entorno digital.

El fenómeno pone en evidencia cómo las redes sociales continúan rompiendo barreras entre géneros musicales y audiencias, llevando contenidos inesperados a convertirse en tendencia viral.