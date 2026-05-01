ANAHEIM, California;-A pesar de un inicio de temporada de 10 victorias y 21 derrotas y una reciente racha de 12 derrotas consecutivas, se espera que los Mets de Nueva York mantengan a Carlos Mendoza como mánager, según el presidente de operaciones de béisbol, David Stearns

Los Mets rompieron su peor racha de derrotas consecutivas en la historia de la franquicia el 22 de abril con una victoria de 3-2 sobre los Minnesota Twins.

Desde entonces, han perdido cinco de los últimos seis partidos, incluyendo una barrida de los Rockies. El récord de Nueva York de 10-21 es el peor de todo el béisbol.

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“Sabemos que nuestro récord no es el que deseamos, y sabemos que somos capaces de más”, declaró Stearns a MLB.com el viernes. “No consideramos que esto sea un problema del mánager, y no tenemos intención de hacer ningún cambio”.

Carlos Mendoza

Los Mets están últimos en la División Este de la Liga Nacional, a dos juegos de los Filis de Filadelfia, quienes rescindieron el contrato de su mánager, Rob Thomson, el martes por la mañana.

Desde entonces, los Filis han ganado tres partidos consecutivos bajo la dirección del mánager interino Don Mattingly .

Mendoza fue contratado en 2023 y se encuentra en el último año garantizado de un contrato de tres años. Ha llevado a Nueva York a un récord general de 182 victorias y 173 derrotas.

Los Mets se desplomaron en 2025, pasando del mejor récord de la MLB en junio a apenas superar el .500, terminando segundos en la División Este de la Liga Nacional con un récord de 83-79.