Cañeros aplastan a Leones con gran labor de Smith Jr. y Boyd

Los Cañeros del Este aplastaron 92-69 a Leones de Santo Domingo en partido efectuado la noche de este sábado en el Club San Carlos, en la continuación de la Súper Liga LNB en opción a la Copa Banreservas.

Desde finales de la primera mitad los Cañeros (4-5) tomaron control absoluto del marcador, apoyados en una efectiva defensa que provocó un juego errático a los capitaleños, que no tuvieron una buena noche ofensivamente.

Los refuerzos Marvin Smith Jr. y Corey Boyd comandaron la ofensiva de los Cañeros, que ascienden al tercer lugar en la tabla de posiciones.

Smith Jr. registró 22 puntos y capturó 7 rebotes, mientras que Boyd marcó un doble-doble de 18 tantos y 10 capturas. Les acompañaron Dominique Tham con 13 unidades y Eusebio Suero con 12.

Por Leones (2-6), Reggie Quezada finalizó con 19 puntos, seguido de Gerardo Suero, con 15 unidades y 6 rebotes, y Romaine Thomas, quien aportó 12 unidades, 7 rebotes y 4 asistencias.

Dominio absoluto de Cañeros

Los parciales finalizaron 9-24, 21-19, 18-23, 21-26 a favor de los Cañeros.

Apoyados en una corrida 16-2 en los primeros cinco minutos de partido, los Cañeros dominaron fácilmente (24-9) el primer parcial, donde los Leones realizaron 19 intentos y apenas convirtieron tres tiros de campo.

Los Leones lucieron más efectivos ofensivamente en el inicio del segundo cuarto y cortaron el ritmo a los romanenses, lo cual les ayudó para regresar en el marcador y cortar distancia. Un triple de Quezada puso el partido de 9 (28-19), restando 7:04 por jugar previo al descanso. Los capitaleños se acercaron de 4 (32-28) con un par de tiros libres cobrados por Leo Cabrera, con 3:03 en el reloj, sin embargo, los Cañeros volvieron a distanciarse por cifras dobles (41-30) con canasto de Smith Jr., cuando restaban 36 segundos para finalizar la primera mitad, la cual cerró 43-30.

Eusebio Suero lanza una flotadora con su mano fuerte ante Leones.

Marvin Smith Jr., con 13 puntos y 6 rebotes, fue el máximo anotador para los Cañeros en los primeros dos cuartos, seguido por 7 tantos de Corey Boyd. Mientras que por Leones, Gerardo Suero anotó 8 puntos y Romaine Thomas aportó 7 unidades.

Un triple de Smith Jr., restando 5:40 del tercer periodo, aventajó a los Cañeros de 20 (55-35). Pese a tres triples de Quezada para acercar a los Leones, los romanenses seguían atacando y presionando para mantener su amplia ventaja.

El cuarto parcial no fue muy diferente al tercero y los Cañeros continuaron dominando ampliamente.