Andrialys Bonilla, el entrenador Max Maldonado y Darianny de Jesús Rodriguez, durante el Dominican Open de Taekwondo, celebrado en el Pabellón de Esgrima.

Miguel Camacho, presidente de la Federación Dominicana de Taekwondo, sostuvo que República Dominicana no sólo será un buen anfitrión, sino que demostrará que es una potencia regional en la próxima edición de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Para Camacho el éxito organizativo del Clasificatorio a los Centroamericanos y del Caribe y el Dominican Open de Taekwondo, sirven como un termómetro a nivel técnico y competitivo para cada país de la región que verán acción en el país a partir del mes de julio.

El dirigente deportivo sostuvo que los visitantes se han mostrado satisfechos por el nivel del certamen en todos los aspectos.

«Hemos organizado un evento de primerísima calidad y el nivel de satisfacción de los asistentes es total. Tanto las atenciones recibidas como el nivel organizativo y técnico han sido extraordinariamente altos y eso debe constituir un orgullo para el país”, sostuvo Camacho a la redacción deportiva de El Nacional.

Élite mundial

El reputado técnico agregó que el nivel de los competidores que vieron acción en el país es de élite mundial, por lo que el país se consolida como un referente de la disciplina.

El entrenador Emmanuel Mateo y Bernardo Pie, previo a una participación en el Dominican Open.

“Contar con la presencia de campeones mundiales, medallistas olímpicos y campeones panamericanos, eleva el nivel de esta competición y eleva aún más el sitial de República Dominicana como una potencia del taekwondo”, dijo Camacho.

Sostuvo que la selección dominicana tuvo un fogueo de importancia, previo a los Juegos 2026, en donde la intensidad será más alta.

Pleno apoyo del COD

Miguel Camacho, quien también funge como primer vocal del Comité Olímpico Dominicano (COD) está respaldando plenamente los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

“Desde el COD se realizan todos los esfuerzos para que la delegación dominicana y cada una de las federaciones tengan una actuación histórica en el evento multidisciplinario.

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Añadió que el gobierno dominicano también ha brindado un respaldo sin precedentes, con la firme intención de obtener buenos resultados.