Santo Domingo. –La celebración el pasado sábado de sendas bodas en el Malecón Deportivo y la plaza Santo Domingo, junto al mar Caribe, reafirmaron a esos espacios como escenarios idóneos para que los capitaleños celebren bodas, bautizos y otros actos familiares que, sin un local idóneo, podrían resultar muy costosos.

Ambos espacios fueron recuperados por la Alcaldía del Distrito Nacional y forman parte de la estrategia integral de recuperación del litoral impulsada por administración de la alcaldesa Carolina Mejía.

Las celebraciones incluyeron flores, luces y detalles íntimos que llenaron de amor y la alegría el lugar.

«El mar Caribe en el fondo fue el testigo estelar para reconfirmar que la recuperación del litoral capitaleño no solo tiene un valor urbanístico, sino que se erige como un símbolo de renovación de una ciudad que respira con un énfasis especial en el esparcimiento, la integración familiar y la práctica del deporte», dijo la alcaldesa.

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El Malecón Deportivo exhibe casi dos kilómetros de áreas infantiles, de recreación y deportivas, parte de las cuales serán utilizadas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

A tan solo 10 días de inaugurado, Wayne y Dulce lo escogieron como escenario para contraer nupcias, un hecho que permanecerá en sus memorias por el resto de sus vidas.

A tan solo 10 días de inaugurado, Wayne y Dulce lo escogieron como escenario para contraer nupcias, un hecho que permanecerá en sus memorias por el resto de sus vidas.

Plaza Santo Domingo

Desde su apertura en 2025, la Plaza Santo Domingo ha atraído a miles de personas por su gigante corazón rojo, su pérgola y un diseño arquitectónico único, no solo para hacerse fotos o sentarse en su perímetro, sino también para propuestas de matrimonio y celebraciones de bodas.

Este fin de semana Jhanna y José Ramón escogieron esta atractiva plaza para celebrar sus bodas.

A esto se suma la exitosa proyección de tres partidos del Clásico Mundial de Béisbol, donde miles de dominicanos dijeron presente para convertirla en el Estadio Malecón.

La alcaldesa Mejía afirmó que la recuperación de espacios y el ordenamiento de los mismos los transforma en escenarios vivos de encuentro, convivencia e inclusión.

“Esto demuestra que la gente ha hecho suyos estos espacios, convirtiéndolos en el corazón de la vida social de nuestros barrios donde la ciudad se encuentra”, dijo la alcaldesa en referencia a miles de actividades celebradas, incluyendo cumpleaños, aniversarios, eventos deportivos y culturales.