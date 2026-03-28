Tres hombres señalados como autores de un homicidio ocurrido en el sector 27 de Febrero fueron capturados por la Policía Nacional en Hato Mayor, en un operativo en el que además fue ocupado un fusil AR-15, presuntamente utilizado para cometer el crimen.

La detención fue realizada por agentes de la Policía Nacional, adscritos a la Dirección Central de Investigación (DICRIM), la madrugada de este sábado, tras una búsqueda activa sustentada en órdenes de arresto.

Los detenidos fueron identificados como Leandro Ovalles Solano, de 28 años; Ademil Reyes Montero, de 23; y Joel González Valverde, alias “Li” y/o “Compañero”, quienes eran buscados mediante órdenes de arresto por su presunta participación en el crimen.

De acuerdo con el informe preliminar, los tres están implicados en la muerte a tiros de Yeuri Johansel Acosta, de 19 años, ocurrida la madrugada del pasado 23 de marzo, en un hecho atribuido a conflictos interdelincuenciales.

Durante el operativo, las autoridades ocuparon un fusil AR-15, señalado como el arma homicida, que estaba en poder de los detenidos al momento de su captura.

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Las investigaciones también permitieron ubicar previamente el vehículo utilizado para cometer el hecho, un Honda Civic blanco, en el que los agresores emprendieron la huida tras el ataque.

El reporte indica que la víctima se encontraba compartiendo en la vía pública cuando fue sorprendida por varios individuos que se desplazaban en dicho automóvil, quienes le dispararon en repetidas ocasiones. El suceso quedó captado en video, lo que facilitó las labores de identificación.

La Policía Nacional informó que la entrega de los implicados se produjo con mediación de familiares y reiteró que serán puestos a disposición del Ministerio Público en las próximas horas.

Las autoridades adelantaron que ofrecerán más detalles conforme avance el proceso investigativo.