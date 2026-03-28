Santo Domingo.– La embajadora de los Estados Unidos en el país, Leah F. Campos, dejó por un momento la agenda diplomática para entrar en “modo dominicano” y disfrutar del ambiente de un colmado en el Distrito Nacional.

La escena, compartida este viernes por la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana a través de su cuenta de Instagram, muestra a la diplomática sonriente, relajada y metida de lleno en el flow criollo, entre música, conversación y el característico coro de estos negocios.

La embajadora Leah Campos compartiendo en el colmado La Venganza./ IG @embajadausaenrd

El lugar elegido fue el populoso colmado La Venganza, en el sector Don Bosco, donde Campos compartió con ciudadanos y parte del equipo político de la sede diplomática.

“¡Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe! Qué mejor manera de que nuestra embajadora Leah F. Campos disfrute un buen tiempo en modo dominicano, en un colmado, disfrutando la música y el buen ambiente”, publicó la Embajada en el mensaje que acompaña las imágenes.

La embajadora no estuvo sola. La acompañó el consejero político Ali Nadir, junto a integrantes de la sección política, con quienes compartió lo que calificaron como “un espacio representativo de la cultura dominicana”.

Puedes leer: ¡Alerta preventiva! COE activa operativo Semana Santa 2026

El post cerró con un guiño de agradecimiento que no pasó desapercibido: “¡Gracias Dominicana por mostrar lo mejor de su gente!”.

Más allá del momento relajado, la actividad forma parte de las iniciativas de acercamiento cultural que impulsa la Embajada, buscando conectar con la cotidianidad y el calor humano que define al pueblo dominicano… aunque esta vez, con música alta, risas y, como manda la tradición, un viernes que “se siente”.