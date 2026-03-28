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Embajadora de EE. UU. cambia agenda por música y coro en colmado dominicano

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Embajadora de EE. UU. cambia agenda por música y coro en colmado dominicano

Santo Domingo.– La embajadora de los Estados Unidos en el país, Leah F. Campos, dejó por un momento la agenda diplomática para entrar en “modo dominicano” y disfrutar del ambiente de un colmado en el Distrito Nacional.

La escena, compartida este viernes por la Embajada de los Estados Unidos en la República Dominicana a través de su cuenta de Instagram, muestra a la diplomática sonriente, relajada y metida de lleno en el flow criollo, entre música, conversación y el característico coro de estos negocios.

La embajadora Leah Campos compartiendo en el colmado La Venganza./ IG @embajadausaenrd

El lugar elegido fue el populoso colmado La Venganza, en el sector Don Bosco, donde Campos compartió con ciudadanos y parte del equipo político de la sede diplomática.

¡Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe! Qué mejor manera de que nuestra embajadora Leah F. Campos disfrute un buen tiempo en modo dominicano, en un colmado, disfrutando la música y el buen ambiente”, publicó la Embajada en el mensaje que acompaña las imágenes.

La embajadora no estuvo sola. La acompañó el consejero político Ali Nadir, junto a integrantes de la sección política, con quienes compartió lo que calificaron como “un espacio representativo de la cultura dominicana”.

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El post cerró con un guiño de agradecimiento que no pasó desapercibido: “¡Gracias Dominicana por mostrar lo mejor de su gente!”.

Embajadora de EE. UU. cambia agenda por música y coro en colmado dominicano

Más allá del momento relajado, la actividad forma parte de las iniciativas de acercamiento cultural que impulsa la Embajada, buscando conectar con la cotidianidad y el calor humano que define al pueblo dominicano… aunque esta vez, con música alta, risas y, como manda la tradición, un viernes que “se siente”.

TEMAS: #colmado#Embajadora#La Venganza#Leah Campos#Viernes
El Nacional

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