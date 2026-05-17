Brenda Schaupp revalidó su título en femenino, mientras Natasha Méndez y Erick García Rossi también sobresalieron en el Ironman 70.3 Cap Cana 2026.

CAP CANA, LA ALTAGRACIA.- Desafiando el intenso calor, el fuerte viento y el cansancio, los dominicanos Brenda Schaupp, Natasha Méndez y Erick García Rossi se lucieron la mañana de este domingo en el Ironman 70.3 Cap Cana 2026.

Ercik García levanta la bandera dominicana tras completar su recorrido en el que llegó tercero del Ironman 70.3 Cap Cana 2026.

Entre los aplausos de los asistentes en playa Juanillo, Schaupp, nacida en Argentina, pero nacionalizada dominicana, volvió a consagrarse como la mejor fémina del evento al completar la exigente prueba en un tiempo de 4 horas, 43 minutos y 45 segundos, para revalidar el título obtenido el año pasado.

Wilber Anderson, Jorge Subero Medina y Javier Herrera junto a los primeros tres competidores que llegaron a la meta en el Ironman 70.3 Cap Cana 2026.

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Por su parte, Méndez, luego de 10 años sin competir en un Ironman, ocupó el segundo lugar al llegar a la meta 2:20 minutos después de Schaupp, registrando tiempo de 4:46.05. El podio lo completó la canadiense Lauren Cadel con registro de 4:56.38.

Natasha Méndez, a su llegada a la meta, abraza a Brenda Schaupp.

El quisqueyano Erick García Rossi registró el tercer mejor tiempo overall de la competencia al cronometrar 4:25.38, mejorando así su actuación del año pasado, cuando finalizó séptimo con tiempo de 4:36.30.

El ganador overall del Ironman 70.3 Cap Cana 2026 fue el francés Mathieu Lapeye, quien registró tiempo de 4:14.43, seguido por el uruguayo Lucas Cancela, que culminó con 4:24.12.

A su llegada los competidores fueron recibidos por Jorge Subero Medina, presidente ejecutivo de Cap Cana, así como por Wilber Anderson, CEO de SBR Sports, empresa gestora del evento en República Dominicana.

El Ironman 70.3 combina 1.9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21.1 kilómetros de carrera pedestre, para un total de 70.3 millas de competencia.