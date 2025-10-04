La Policía Nacional arrestó a un hombre acusado de asesinar a tiros a un testigo en las inmediaciones del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

El detenido fue identificado como Richy Alberto Hernández, de 22 años, residente en el Distrito Nacional, Santo Domingo.



Richy Alberto Hernández, detenido en Jaquimeyes como sospechoso del asesinato de un testigo en los alrededores del Palacio de Justicia de SFM

Su captura se produjo mientras se desplazaba a bordo de un vehículo por la avenida principal del municipio de Jaquimeyes, en la provincia Barahona. La detención fue realizada por agentes del Departamento de Inteligencia (Dintel).

Puede leer: Un joven es abatido a balazos tras declarar en un juicio en San Francisco de Macorís

De acuerdo con el informe preliminar, Hernández es señalado como el presunto autor del homicidio de Luis Gustavo D’Aza, conocido como “Nini”, ocurrido el pasado 26 de agosto de 2025 cerca del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís.

El acusado fue trasladado bajo custodia a la jurisdicción correspondiente, donde será sometido a los procesos legales contemplados por la ley.