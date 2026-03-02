Personal que participó en el rescate del cocodrilo lo atan para llevar a su lugar. / Captura de video

Santo Domingo.– Tras varios días de búsqueda, fue rescatado este lunes el cocodrilo que había escapado del Rugama Ecological Park, en la comunidad Islabón, distrito municipal Sabaneta de Yásica, municipio de Cabarete, provincia Puerto Plata.

El reptil fue capturado alrededor de las 5:00 de la tarde en Playa Laguna, en Cabarete, a escasos metros de un complejo turístico, luego de un operativo conjunto que permitió finalmente asegurar al animal.

El cocodrilo fue asegurado mediante un operativo conjunto en el que utilizaron redes especiales, luego de que lograra evadir intentos de captura en jornadas anteriores, especialmente en Playa Encuentro, donde había sido avistado.

Las autoridades informaron que la búsqueda se extendió por al menos tres o cuatro días, desde que recibieron la notificación sobre su desaparición, activando los protocolos correspondientes para garantizar un rescate seguro.

El cocodrilo se había fugado el pasado 25 de febrero, presuntamente tras una crecida provocada por las lluvias, según explicó su propietario, el empresario Rudy Martínez, dueño del restaurante Rugama.

Bajo supervisión oficial

Tras su captura, el reptil fue entregado al encargado del Ministerio de Medio Ambiente en Sosúa, Bacilio Martínez Polanco, quien indicó que desde el primer momento se dio seguimiento al caso.

Las autoridades señalaron que el animal permanecerá bajo supervisión para garantizar que se mantenga en un espacio adecuado y con las medidas necesarias tanto para su protección como para la seguridad de la comunidad.