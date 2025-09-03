Los Ángeles. – La rapera Cardi B salió victoriosa ayer martes de un proceso civil en el que era acusada de agresión y lesiones, luego de que un jurado determinara que no tenía responsabilidad en los hechos denunciados por una exagente de seguridad.

La demanda había sido interpuesta por Emani Ellis, quien aseguraba que la artista, cuyo nombre real es Belcalis Marlenis Almánzar, la atacó en 2018 a la salida de un consultorio médico en Beverly Hills, cuando tenía cerca de cuatro meses de embarazo de su hija Kulture.

Ellis afirmaba que Cardi B la escupió, lanzó insultos raciales y la arañó en la cara.

El equipo legal de la intérprete de WAP negó desde el inicio cualquier agresión física y sostuvo que lo ocurrido fue un enfrentamiento verbal, provocado porque Ellis intentó grabar a la artista con su teléfono móvil. Testigos del consultorio confirmaron que no observaron ningún ataque físico.

Después de varios días de audiencias, en las que Cardi B acaparó miradas con sus cambios de vestuario y pelucas que dieron de qué hablar en redes sociales, el jurado concluyó de forma unánime que la artista no tenía responsabilidad en el caso, desestimando así la demanda de 24 millones de dólares que había sido presentada en 2020.

A la salida de la corte, Cardi B se mostró emocionada y firme en sus declaraciones: “Juro por Dios, lo diré en mi lecho de muerte: no toqué a esa mujer. No toqué a esa mujer”.

La rapera, de 32 años, también advirtió que no piensa tolerar más demandas que considere frívolas: “La próxima persona que intente demandarme sin razón, la voy a contrademandar”, dijo.

El fallo fue celebrado por los seguidores de la artista, quien en los últimos años ha enfrentado múltiples procesos legales, entre ellos una reciente querella en Las Vegas por un incidente durante un concierto.