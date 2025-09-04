¡En la calle! Cardi B vende CD limitados inspirados en su juicio viral

Cardi B aprovechó la atención y los memes del juicio para vender CD especiales de su nuevo álbum “Am I the Drama?” tras ser absuelta de la demanda por agresión a una exempleada de seguridad en 2018

La cantante estadounidense de origen dominicano anunció el miércoles en sus redes sociales las versiones limitadas conocidas como “Courtroom Edition” con portadas de capturas virales de sus expresivas reacciones durante el juicio que ganó.

En un audiovisual, la extrovertida artista salió a las calles de Los Ángeles, paseándose entre carriles e interactuando con los conductores, para vender las nuevas versiones de CD por un costo de US$10 dólares para cubrir sus gastos tras el juicio.

Las nuevas versiones están disponibles en diseños con imágenes con peluca rubia y negra, además de la portada original en que posa vestida de rojo y rodeada de cuervos.

«Y solo porque gané el veredicto, ¿adivina qué? Todavía tengo que pagar a estos abogados. Así que si pudieras donar 9,99 USD, estos costarán 9,99 USD. Por favor, compra estos. Sabes que soy madre soltera de tres hijos. Juro por Dios que si no vendo estos álbumes, tendré que renunciar a mi Rolls Royce, renunciar a mi Lamborghini. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a llevar a mis hijos a la escuela?», explicó.

Belcalis Almánzar, nombre de pila de Cardi B, enfatizó en la escasez de los CD y agregó que solo estarán disponibles hasta el viernes.

Su segundo álbum de estudio está en preventa y saldrá oficialmente el próximo 19 de septiembre.

Juicio viral

Cardi B fue absuelta de una demanda civil por agresión en la que una exempleada de seguridad, Emani Ellis, la acusó de haberla escupido y arañado con sus uñas durante un altercado en 2018, justo frente al consultorio de un médico en Beverly Hills. Ellis exigía una compensación de 24 millones de dólares.

Durante el juicio los usuarios en redes sociales compartieron memes y clips de su testimonio por sus expresiones, frases y las diferentes pelucas.