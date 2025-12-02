Santo Domingo.-Marte Record lanzó oficialmente el álbum “Por Mi Vieja”, la nueva producción del artista urbano El Perla MM, un proyecto de 10 canciones inspirado en su historia personal y, especialmente, en los sacrificios que ha realizado por su madre, figura central en su vida y en su carrera.

La propuesta mezcla rap Detroit con un sonido callejero y crudo, reforzado por colaboraciones con artistas emergentes y consolidados.

El disco incluye participaciones de Danny Y Temg, Jayden El Antidema, El Cham 157 y otros talentos que aportan diversidad y peso artístico al proyecto. Con esta entrega, la disquera apuesta por una línea más emocional y conceptual dentro del movimiento urbano.

El Perla MM explicó que la motivación principal del álbum es su madre, razón por la cual cada tema refleja momentos de esfuerzo, adversidad y crecimiento personal.

“Todo lo que hago es por mi vieja”, afirmó, destacando que cada canción narra parte de su camino y de sus aspiraciones como artista.

Un álbum nacido del sacrificio

De acuerdo con Marte Record, uno de los mayores retos creativos del proyecto fue seleccionar las colaboraciones, debido a la visión íntima y muy específica que El Perla MM tenía para esta producción.

El artista llega a este lanzamiento respaldado por varios éxitos virales, entre ellos “Compañero Remix”, junto a Gatillero 23, Yeo Freko y Yaikon Key, tema que ha logrado gran aceptación en plataformas digitales.

La versión original de “Compañero” acumula más de 3 millones de reproducciones, mientras que el remix supera el millón y medio.

Otro de sus temas de mayor popularidad es “Se mueren quien se olvida”, que registra 2.5 millones de streams, reafirmando su crecimiento dentro del género urbano.

Un impulso para su carrera

Con “Por Mi Vieja”, Marte Record apuesta por consolidar a El Perla MM como una voz auténtica y emocional del movimiento urbano, destacando su narrativa personal, su sonido distintivo y la fuerza que ofrecen sus colaboraciones.

El álbum ya genera expectativas entre seguidores y analistas del género, quienes destacan su enfoque sincero y su producción agresiva pero cargada de sentimiento.

La disquera confía en que este proyecto marque un punto de inflexión en la trayectoria del artista, posicionándolo en un nivel superior dentro de la escena.

“Por Mi Vieja” ya está disponible en todas las plataformas digitales.