Cardiología en crisis: médicos reciben sobornos por transferencias

El presidente de la Sociedad Dominicana de Cardiología Intervencionista, José López Luciano, denunció una práctica con la transferencia de pacientes con cardiopatías, que de ser como dijo se trata de un crimen que no debe quedar impune.

Médicos inescrupulosos reciben sobornos por 5,000 y 10,000 pesos por transferir enfermos para tratamientos que no necesitan, y estudios complejos que no cubre la seguridad social.

La práctica, que constituye un desafío para el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud y el Colegio Médico Dominicano (CMD), no parece individual o aislada, sino parte de una estructura que involucra a varios actores.

Su dimensión se evidencia al ser ratificada por especialistas tan prestigiosos como el doctor Pedro Ureña. Hay que señalar que las precariedades y urgencias del sistema de salud no justifican el aparente descuido con la supervisión del ejercicio profesional en centros públicos y privados.

Es necesario aportar algún indicio para que los médicos y centros envueltos en la red de transferencia para esquilmar a pacientes paguen las consecuencias de actos que en modo alguno pueden quedar impunes.