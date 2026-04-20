Digesett: expertos en convertir semáforos en tapones

Si la Digesett no puede contribuir a agilizar el tránsito, que evite los tapones que crean sus agentes cuando sustituyen semáforos en intersecciones.

Salvo una emergencia, a la presencia de los agentes en las intersecciones nunca se le ha visto la lógica. ¿Cuál es el interés?

Mejoran las relaciones de Haití y República Dominicana con la reanudación de los vuelos aéreos desde el mes entrante. ¿De acuerdo?

Por más que se apueste al olvido, el expresidente Danilo Medina se fue de bruces con las críticas al diálogo frente a la crisis del petróleo. ¿Verdad?

Los efectos de la covid todavía impactan en el país, al menos en lo referente a supuestas comisiones en España por la compra de mascarillas.

No es por nada, pero es mejor cruzar los dedos sobre la estabilidad en los precios de los alimentos garantizada por los comerciantes.

El saliente secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se une al papa al criticar la fuerza bruta, o más bien a Donald Trump. ¿O no?

Parece que la gente ha perdido la fuerza para protestar o quejarse. De la crisis que se padece es la oposición la que lo proclama.