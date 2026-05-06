Carlos Correa fuera por el resto de la temporada: será operado del tobillo

HOUSTON.- Carlos Correa, de los Astros de Houston, tiene un desgarro en el tendón del tobillo izquierdo que requerirá una cirugía que pondrá fin a su temporada, según anunció el propio jugador estrella el miércoles.

Correa se lesionó el martes mientras practicaba bateo en la jaula antes de un partido contra los Dodgers de Los Ángeles .

“Estaba practicando en la jaula, un día normal, sintiéndome genial”, dijo. “Hice toda mi rutina, di un golpe y de repente sentí un chasquido. Se me rompió por completo y caí al suelo sin poder apoyar el pie”.

Correa se encontraba el miércoles por la mañana en el estadio con muletas y una bota ortopédica tras consultar con un podólogo. Indicó que buscaría otras opiniones antes de programar la cirugía.

Correa, de 31 años, dijo que la lesión fue un desgarro completo y que se espera que su recuperación dure entre seis y ocho meses.

“Fue duro, muy duro”, dijo. “No era lo que esperaba, pero ahora es momento de afrontarlo, enfrentarlo de frente y concentrarme en la rehabilitación”.

Correa ha tenido problemas de tobillo en el pasado. En 2023, sus importantes contratos como agente libre con los Gigantes de San Francisco y los Mets de Nueva York se frustraron debido a la preocupación por su tobillo derecho, que había sido operado en 2014. Finalmente, se quedó con los Mellizos de Minnesota tras el fracaso de los acuerdos.

Correa tiene salarios de 31,5 millones de dólares esta temporada, 30,5 millones en 2027 y 30 millones en 2028. Como parte del intercambio de julio pasado, los Twins pagarán a los Astros 10 millones de dólares cada 15 de diciembre desde este año hasta 2028.

Su última lesión supone otro duro golpe para los Astros, un equipo que ha lidiado con numerosas lesiones esta temporada, incluida una lesión en el oblicuo de Yainer Díaz que lo colocó en la lista de lesionados el martes.

Correa, que regresó a los Astros tras el sonado intercambio del verano pasado con los Twins, jugó en la tercera base para Houston la temporada pasada, con Jeremy Peña en el campocorto. Sin embargo, Correa ha estado jugando como campocorto últimamente debido a la baja de Peña por una lesión en el tendón de la corva.

El entrenador Joe Espada dijo esta semana que Peña está cerca de regresar y que pronto podría comenzar su rehabilitación.

Pero sigue siendo un duro golpe perder a Correa, que es uno de los líderes del equipo.

“Es un golpe duro”, dijo el gerente general Dana Brown. “Pero no es el fin del mundo. Seguimos teniendo un equipo muy competitivo. Gracias a Dios, aún contamos con profundidad en el cuadro interior, especialmente cuando Jeremy regrese. Así que, sin duda, el equipo sigue estando preparado para ganar”.

Espada dijo que los Astros extrañarán todo lo que Correa aporta al equipo.

“Es muy duro”, dijo Espada. “Hablar con Carlos esta mañana fue realmente muy duro. Lo que significa para este equipo, para esta organización, personalmente para mí como su mánager, como amigo. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Es una lástima, pero tenemos que seguir adelante”.

Los Astros contaron con Isaac Paredes jugando en la tercera base y Braden Shewmake en el campocorto para el último partido de la serie contra los Dodgers el miércoles.

Correa batea para .279 con tres jonrones y 16 carreras impulsadas. Seleccionado en primer lugar en el draft amateur de 2012, Correa pasó sus primeras siete temporadas con los Astros antes de firmar con los Twins, donde jugó tres temporadas y media antes del intercambio del verano pasado.

Por. KRISTIE RIEKEN