Santo Domingo / Miami. — La presentadora venezolana Alessandra Villegas habló abiertamente sobre la diferencia de edad que mantiene con su pareja, el animador Daniel Sarcos, asegurando que este factor nunca ha sido un obstáculo en su relación.

Durante una conversación en el programa Hoy Día, Villegas recordó que cuando inició su relación tenía 24 años, mientras que Sarcos tenía 44, una brecha de 20 años que en su momento generó comentarios y titulares.

A pesar de ello, la comunicadora dejó claro que la edad nunca definió su vínculo.

“Estamos a la par”

Al ser cuestionada sobre cómo logró adaptarse a esa diferencia generacional, Villegas respondió de forma directa:

“Si usted conoce a Daniel… tiene un alma bastante inmadura, entonces estábamos a la par”.

Con esta afirmación, destacó que la compatibilidad entre ambos ha estado más ligada a la personalidad que a los años.

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La pareja acumula alrededor de 15 años juntos, consolidándose como una de las relaciones más estables del medio artístico, lejos de escándalos y polémicas.

Villegas incluso resaltó la energía de Sarcos, a quien describió como alguien que “nunca envejece”, lo que ha contribuido al equilibrio en la relación.

Más allá de la edad

Las declaraciones surgen en medio de un debate recurrente sobre las diferencias de edad en las parejas. En este caso, ambos han demostrado que la afinidad emocional y la dinámica personal pesan más que los años.

Lejos de los prejuicios, la historia de Alessandra Villegas y Daniel Sarcos se presenta como un ejemplo de estabilidad dentro del entretenimiento, donde, según sus propias palabras, la edad es solo un número frente a la compatibilidad y la conexión real.