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Alessandra Villegas habla sin filtros sobre su relación con Daniel Sarcos

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Alessandra Villegas habla sin filtros sobre su relación con Daniel Sarcos

Santo Domingo / Miami. — La presentadora venezolana Alessandra Villegas habló abiertamente sobre la diferencia de edad que mantiene con su pareja, el animador Daniel Sarcos, asegurando que este factor nunca ha sido un obstáculo en su relación.

Durante una conversación en el programa Hoy Día, Villegas recordó que cuando inició su relación tenía 24 años, mientras que Sarcos tenía 44, una brecha de 20 años que en su momento generó comentarios y titulares.

A pesar de ello, la comunicadora dejó claro que la edad nunca definió su vínculo.

“Estamos a la par”

Al ser cuestionada sobre cómo logró adaptarse a esa diferencia generacional, Villegas respondió de forma directa:

“Si usted conoce a Daniel… tiene un alma bastante inmadura, entonces estábamos a la par”.

Con esta afirmación, destacó que la compatibilidad entre ambos ha estado más ligada a la personalidad que a los años.

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La pareja acumula alrededor de 15 años juntos, consolidándose como una de las relaciones más estables del medio artístico, lejos de escándalos y polémicas.

Villegas incluso resaltó la energía de Sarcos, a quien describió como alguien que “nunca envejece”, lo que ha contribuido al equilibrio en la relación.

Más allá de la edad

Las declaraciones surgen en medio de un debate recurrente sobre las diferencias de edad en las parejas. En este caso, ambos han demostrado que la afinidad emocional y la dinámica personal pesan más que los años.

Lejos de los prejuicios, la historia de Alessandra Villegas y Daniel Sarcos se presenta como un ejemplo de estabilidad dentro del entretenimiento, donde, según sus propias palabras, la edad es solo un número frente a la compatibilidad y la conexión real.

TEMAS: #Alessandra Villegas#Daniel Sarcos#diferencia de edad#Hoy Día
Maholi Albuez

Maholi Albuez

Maholi Albuez Periodismo y Redes por la Universidad (UNICARIBE). Ha complementado su preparación en medios con estudios en Locución, Doblaje y Voz Comercial en la Escuela Otto Rivera, y periodismo de investigación a través de la Escuela de Periodismo UAM, Madrid, España. Su desarrollo académico incluye un Diplomado en Perspectivas Globales por la Universidad de Illinois, Estados Unidos, cursos de Gobierno Corporativo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de Ética para la Vida Profesional en la Universidad Nacional de Colombia. Ha fortalecido sus competencias internacionales y lingüísticas, con estudios de portugués en el Instituto Federal de São Paulo, Brasil y de inglés en el Instituto Cultural Dominico Americano. En el ámbito digital, se especializó en Email Marketing y Marketing de Contenido mediante Edutin Academy, una institución educativa virtual con sede en Delaware, Estados Unidos, integrando herramientas de comunicación digital a su práctica profesional.