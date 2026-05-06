Santo Domingo. -El Senado aprobó este miércoles, en segunda lectura y con modificaciones, el Proyecto de Ley que crea el Sistema de Alerta Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.

La pieza regula el funcionamiento de alertas como mecanismo de búsqueda inmediata a nivel nacional para “la prevención, localización, asistencia y resguardo de desaparecidos”.

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El proyecto será remitido a la Cámara de Diputados para su aprobación en única discusión.

Esta normativa tiene como objetivo proveer mecanismos para la prevención de desapariciones y la localización, asistencia y resguardo de las víctimas.

La misma establece que es deber del Estado garantizar y proteger la vida humana, desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de los ciudadanos.

Asimismo, los senadores aprobaron también en segunda discusión, el Proyecto de Ley Nacional de Semillas, impulsado por el senador por la provincia San Juan, Félix Ramón Bautista.

Esta iniciativa legislativa tiene la finalidad de promover, mejorar, controlar y proteger la producción agrícola nacional.

También, fue sancionado el proyecto que crea el Monumento Natural Lomas Redonda-El Comején, en la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.

Sesión del Senado

Además, el Senado aprobó, en única lectura, el Convenio Internacional del Cacao, adoptado en Ginebra, Suiza, más el acuerdo entre el Gobierno Dominicano y la República de Angola sobre la exención mutua de visas.

El presidente de la Cámara Baja, Ricardo de los Santos, convocó la próxima sesión para el próximo miércoles a las 2:00 de la tarde.