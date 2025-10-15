Los estadios se visten de gala, las banderas ondean con orgullo y un ambiente intenso para el momento, mientras los equipos se preparan para una batalla épica en busca de la corona.

El rugido de los fanáticos vuelve a resonar en cada rincón. La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), ha dado el grito de inicio a su temporada 2025-2026, un evento que paraliza el país y enciende la llama de la pasión por el deporte.

Los Leones del Escogido, actuales campeones, saltan al terreno de juego con la firme intención de revalidar su título.

Bajo la dirección de Alex Cintrón y con un núcleo de jugadores experimentados como Erik González, Junior Lake y Sócrates Brito, entre otros.

Los melenudos buscarán demostrar que la consistencia es su mejor arma. «Estamos aquí para ganar. No estamos aquí para clasificar, ni llegar a la final, la meta es repetir», asegura Cintrón, transmitiendo la mentalidad ganadora que impera en el equipo.

Tigres del Licey

Mientras que los Tigres del Licey con Gilbert Gómez a la cabeza del equipo azul. Con una plantilla plagada de talento, los Tigres buscarán desatar su furia en el diamante y alcanzar el campeonato que se les escapó por un suspiro la temporada pasada.

Sedientos de revancha, apuestan por la experiencia y el liderazgo de su capitán Emilio Bonifacio y su estelar lanzador César Valdez.

Estrellas Orientales

Las Estrellas Orientales, dirigidas por Fernando Tatis, confían en la profundidad de su picheo y el liderazgo de su capitán Robinson Canó para alcanzar la gloria.

Con una rotación encabezada por Enny Romero, Esmil Rogers y Oscar de la Cruz, los orientales buscarán dominar desde el montículo y llevarse la victoria en cada encuentro.

«Este es un equipo que ha mejorado al 100 este año», asegura Tatis, mostrando su optimismo de cara a la nueva temporada.

Águilas Cibaeñas

Asimismo las Águilas Cibaeñas, bajo el mando del colombiano Luis «Pipe» Urueta, buscarán recuperar la mística ganadora que las ha caracterizado a lo largo de su historia.

Con una mezcla de juventud y veteranía, liderada por Aderlin Rodríguez, Webster Rivas y Richard Rodríguez, los cibaeños aspiran a conquistar el título que se les ha negado en las últimas temporadas.

Gigantes del Cibao

Por otra parte los Gigantes del Cibao, con José Leger al frente, buscarán volver a ser la potencia ofensiva que los llevó al campeonato en 2022.

Con el regreso de estelares como Hansel Alberto, Kelvin Gutiérrez y Carlos Peguero, y la incorporación de Gary Sánchez, los nordestanos aspiran a dominar con el poder de su bateo.

«Queremos crear una dinastía y poder ganar varios campeonatos», expresa Leger, dejando clara la ambición del equipo.

Toros del Este

Por su parte, los Toros del Este, dirigidos por Víctor Estévez, buscarán crear un ambiente ganador que les permita salir del bache en el que se han encontrado en las últimas temporadas.