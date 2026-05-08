Guillermo Francella agradece el galardón de Honor de Premios PLATINO Xcaret 2026

Riviera Maya, México. — El actor argentino Guillermo Francella expresó su agradecimiento tras ser distinguido con el Premio PLATINO de Honor 2026, galardón que recibirá durante la gala de los Premios PLATINO Xcaret, celebrada este sábado en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en Riviera Maya.

El intérprete calificó la distinción como “un reconocimiento al camino andado” y destacó la relevancia que han alcanzado los Premios PLATINO dentro de la industria audiovisual iberoamericana.

“El escenario era mi lugar en el mundo”

Durante su intervención, Francella recordó sus inicios en la actuación tras terminar la escuela, cuando participó en la obra Charlatanes, experiencia que marcó el rumbo de su carrera.

“Entendí que ese era mi lugar en el mundo”, expresó el actor.

Asimismo, señaló que uno de los pilares de su trayectoria ha sido asumir riesgos constantes y transformarse en cada personaje, transitando entre la comedia, el drama y el thriller.

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El Premio PLATINO de Honor reconoce precisamente la vigencia y capacidad interpretativa de Francella, considerado una de las figuras más importantes del cine y la televisión argentina.

Entre las producciones más destacadas de su carrera figuran:

El secreto de sus ojos

El Clan

Mi obra maestra

El encargado

Homo Argentum

Francella aseguró que muchos de sus personajes han logrado conectar con “lo popular” y con el espectador cotidiano, independientemente del formato o género.

Durante el homenaje, el presidente de EGEDA y de los Premios PLATINO, Enrique Cerezo, destacó la capacidad del actor para reinventarse constantemente y generar empatía con el público.

Además, resaltó “su vigencia arrolladora” y la huella que ha dejado en el imaginario audiovisual iberoamericano.

Premios del Público

La jornada también incluyó la entrega de los Premios PLATINO del Público, donde la película Los domingos obtuvo el reconocimiento a Mejor Película Iberoamericana de Ficción.

En televisión, Chespirito: sin querer queriendo fue premiada como Mejor Miniserie o Teleserie.

En las categorías actorales fueron reconocidos:

Patricia López Arnaiz como Mejor Interpretación Femenina por Los domingos

Wagner Moura como Mejor Interpretación Masculina por O agente secreto

Candela Peña por Furia

Álvaro Morte por Anatomía de un instante

Con este reconocimiento, Guillermo Francella consolida una trayectoria de décadas marcada por la versatilidad, el éxito popular y su impacto en el cine y la televisión iberoamericana.