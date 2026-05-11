ARLINGTON.- Carlos Santana, primera base de los Arizona Diamondbacks y el jugador de posición activo de mayor edad en las Grandes Ligas, sufrió un reciente revés en su rehabilitación por una distensión en la ingle derecha que lo ha mantenido fuera de juego desde el 5 de abril .

Santana, de 40 años, sintió una molestia en la zona de la lesión el sábado mientras jugaba con el equipo de Triple-A de Reno, según declaró el lunes el mánager de Arizona, Torey Lovullo, antes del partido de los Diamondbacks en Texas. Santana regresó a Arizona para una evaluación más exhaustiva.

“Es una lástima”, dijo Lovullo. “Sé que ha estado trabajando muy duro para recuperarse. Bateó un jonrón hace un par de días, así que creo que su swing estaba mejorando”. Puedes leer. Carlos Santana fuera de acción: Diamondbacks lo inactivan por distensión en el muslo derecho

Abandonó el partido del 5 de abril de Arizona contra Atlanta en casa en la segunda entrada tras conectar un sencillo. Fue su segundo hit en 24 turnos al bate, lo que lo dejó con un promedio de bateo de .083 sin jonrones ni carreras impulsadas en ocho partidos.

Santana firmó con los Diamondbacks como agente libre a principios de febrero, después de haber dividido la temporada pasada entre Cleveland y los Chicago Cubs, con un promedio de bateo combinado de .219, 11 jonrones y 54 carreras impulsadas.

Esta baja por lesión es apenas la quinta en los 17 años de carrera de Santana y probablemente resultará en su ausencia más larga desde su temporada de novato con Cleveland en 2010, cuando se perdió los dos últimos meses por un esguince en la rodilla izquierda.