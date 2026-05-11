Donald Trump propone suspender impuesto a la gasolina por alza del petróleo

EE.UU.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este lunes que planea suspender temporalmente el impuesto federal a los combustibles, como medida para enfrentar el alza en los precios de la gasolina provocada por el conflicto entre Washington, Israel e Irán y el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz.

“Vamos a eliminar el impuesto a la gasolina por un periodo de tiempo, y cuando baje el precio, permitiremos que se reintroduzca gradualmente”, expresó Trump durante una entrevista telefónica con la cadena CBS. Sin embargo, el mandatario no precisó cuánto tiempo duraría la medida.

El anuncio surge apenas un día después de que el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, adelantara que la administración evaluaba congelar temporalmente ese gravamen para aliviar el impacto económico sobre los consumidores.

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Actualmente, los impuestos federales aplicados a los combustibles en Estados Unidos incluyen 18,3 centavos por galón para la gasolina y 24,3 centavos para el diésel, además de una pequeña tarifa adicional destinada al mantenimiento de tanques subterráneos.

La crisis energética se intensificó luego de que Irán interrumpiera el paso por el Estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial. La medida provocó incertidumbre en los mercados internacionales, afectó cadenas de suministro y disparó los precios de los hidrocarburos.

Según datos de la Agencia Internacional de la Energía, el conflicto ya ha provocado una pérdida de suministro equivalente a 14 millones de barriles diarios.

En territorio estadounidense, el precio promedio de la gasolina alcanzó este lunes los 4,52 dólares por galón, de acuerdo con la asociación automovilística AAA, representando un aumento superior al 50 % desde el inicio del conflicto, que actualmente se mantiene en tregua mientras continúan las negociaciones diplomáticas.

El incremento en los combustibles ha impactado directamente el bolsillo de millones de estadounidenses, quienes ya enfrentaban presiones económicas por la inflación. Ante este escenario, muchos consumidores han tenido que modificar sus hábitos de gasto y movilidad.

La semana pasada, el economista jefe de la Casa Blanca, Kevin Hassett, aseguró que el aumento en los precios del combustible “se revertirá rápidamente” gracias al incremento en la producción nacional de petróleo, luego de que Estados Unidos registrara cifras récord en exportaciones de crudo durante abril.