BALTIMORE.- El campocorto de los Yankees de Nueva York, José Caballero, ha sido apartado del juego por un dedo dolorido y se someterá a pruebas para determinar el alcance de la lesión.

Caballero se lesionó el dedo medio de la mano derecha al lanzarse de cabeza a primera base en la derrota del domingo ante los Cerveceros de Milwaukee. No estuvo en la alineación titular el lunes por la noche cuando los Yankees iniciaron una serie de tres partidos contra los Orioles.

“Definitivamente hay cierta preocupación”, dijo el mánager de Nueva York, Aaron Boone, antes del partido del lunes. “Es un jugador muy resistente, pero tuvo algunas dificultades al lanzar hoy”.

Boone dijo que Caballero consultará con un especialista en manos en Nueva York el martes y se someterá a pruebas y posiblemente a una resonancia magnética para ver si hay una fractura.

Caballero tiene un promedio de bateo de .259 con cuatro jonrones, 13 carreras impulsadas y 13 bases robadas en 40 juegos hasta el domingo.

“Ha sido fantástico”, dijo Boone. “Ha tenido un rendimiento excelente para nosotros al comienzo de la temporada, tanto en ataque como en defensa. Ha sido una pieza clave de nuestro equipo hasta ahora”.

Los Yankees han tenido un buen comienzo a pesar de llegar a Baltimore con una racha de tres derrotas consecutivas, y Caballero ha sido un jugador clave.

“Esperemos que sea solo una situación del día a día”, dijo Boone.

Max Schuemann fue titular como campocorto para Nueva York el lunes.

En otras noticias sobre lesiones, Boone dijo que el bateador Giancarlo Stanton está progresando en su intento por regresar tras una distensión en la pantorrilla derecha que lo ha mantenido fuera de juego desde el 28 de abril.

“Ha estado practicando mucho las carreras por dentro y bateando todos los días”, dijo el entrenador. “Esperemos que empiece a aumentar la intensidad esta semana”.

El regreso de Stanton podría producirse antes de lo previsto, ya que ejercerá como bateador designado y no se le pedirá de inmediato que juegue en el campo.

“Está volviendo a ser bateador designado, así que se trata más bien de cuando pueda acumular algunos días de entrenamiento”, dijo Boone. “Ya veremos”.

Por. DAVID GINSBURG